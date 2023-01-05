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Al Nassr'a imza atan Cristiano Ronaldo'dan sürpriz transfer talebi! Tanıdık isim için devrede...

Güncelleme Tarihi:

#Transfer#Ronaldo#Pepe
Al Nassra imza atan Cristiano Ronaldodan sürpriz transfer talebi Tanıdık isim için devrede...
Oluşturulma Tarihi: Ocak 05, 2023 20:28

Al Nassr'a imza atan Cristiano Ronaldo, Suudi Arabistan ekibinin yönetimine transfer talebinde bulundu.

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Dünya Kupası esnasında Manchester United'dan ayrılmak zorunda kalan ve Katar'da beklentilerin uzağında bir performans sergileyen Cristiano Ronaldo'nun, Al Nassr'a imza atmasının yankıları devam ediyor.

TARİHİ KONTRATA İMZA ATTI

Tecrübeli yıldız, Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'a futbol tarihinin en büyük kontratıyla 2 yıllık imza attı ve senede 214 milyon euro kazanacak.

NEWCASTLE UNITED İDDİALARINA YANIT VERMİŞTİ

Portekizli yıldızın Al Nassr'a transferi sonrası dikkat çeken bir iddia ortaya atılmış ve Arap sermayesi tarafından satın alınan Premier Lig ekibi Newcastle United'ın Şampiyonlar Ligi bileti alması halinde Ronaldo'nun sözleşmesinde Ada ekibine transfer olma şartı olduğu ifade edilmişti. Newcastle United menajeri Eddie Howe konuyla ilgili kendisine sorulan soruya; "Cristiano Ronaldo için en iyisini diliyoruz ama bizim açımızdan bu haberler gerçeği yansıtmıyor." yanıtını vermişti.

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SON KRİZ DE ÇÖZÜLMÜŞTÜ

Ronaldo'nun transfer olduğu Suudi Arabistan'da evli olmayan çiftlerin aynı evde yaşamasına izin verilmemesi sonrası gözler Riyad'a sevgilisi ve çocuklarının annesi Georgina Rodriguez ile birlikte giden Ronaldo'nun durumuna çevrilmişti. Çıkan haberlere göre dünyaca ünlü çiftin bu kuraldan muaf tutulacağı belirtilmişti.

Al Nassra imza atan Cristiano Ronaldodan sürpriz transfer talebi Tanıdık isim için devrede...

YAKIN DOSTUNUN TRANSFERİNİ İSTEDİ

İspanya basınından Marca'nın son dakika haberine göre; Cristiano Ronaldo, Al Nassr yönetiminden Pepe'nin transfer edilmesini istedi.

Haberde; Portekizli stoperin transfer listesine alındığı ve kısa süre içerisinde temaslara başlanacağı belirtildi.

YOLU BEŞİKTAŞ'TAN GEÇTİ

Real Madrid'de 10 sene forma giyen 39 yaşındaki savunması, 1.5 sezon Beşiktaş'ta oynadıktan sonra 2019 yılının başında Porto'ya transfer olmuştu.

Dünya Kupası'nda da boy gösteren Pepe, bu sezon kulübünde 11 maçta forma giydi.

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