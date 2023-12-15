Al Hilal'de şov yapan Jorge Jesus'un başı Neymar ile dertte! Dünyaca ünlü yıldız; hocasını kovdurup, şampiyonluk yaşadığı ismi getirmek istiyor...

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Geçtiğimiz sezonun başında İsmail Kartal ile yolların ayrılmasıyla birlikte Fenerbahçe'ye 1 yıllık imza atan Jorge Jesus, Süper Lig'i 2. sırada tamamlamıştı. Türkiye Kupası finalinde ise Başakşehir'i 2-0 mağlup eden sarı - lacivertliler, 9 yıllık kupa hasretine nokta koymuştu.

Sezonun bitimiyle beraber sarı - lacivertlilere veda eden ve Suudi Arabistan Ligi takımlarından Al Hilal'le anlaşan Portekizli çalıştırıcı, göz kamaştırıcı bir istatistik yakaladı.

Suudi Arabistan Ligi'nde çıktığı 16 maçta 14 galibiyet - 2 beraberlik alan ve 44 puanla yenilgisiz liderliğini sürdüren Al Hila, en yakın rakibi Al Nassr'ın 7 puan önünde bulunuyor.

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Şampiyonluğun en büyük favorisi olarak gösterilen Al Hilal ile ilgili dikkat çeken bir haber gündeme geldi.

NEYMAR'DAN ŞAŞIRTAN TALEP





Fransız basınından Le Parisien'in haberine göre Al Hilal'e sezon başında transfer edilen ancak sakatlığı nedeniyle henüz forma şansı bulamayan Neymar, yönetimden Jorge Jesus'un kovulmasını istedi.

YERİNE GALTIER'İ İSTEDİ





Neymar'ın Jesus yerine 2022/23 sezonunda Paris Saint-Germain ile Ligue 1 şampiyonluğu yaşadığı Christophe Galtier'in takımın başına getirilmesini talep ettiği belirtildi.

Brezilyalı yıldızın bu isteği sonrasında Al Hilal yönetiminin nasıl bir reaksiyon alacağı merak ediliyor.

Jorge Jesus'un Al Hilal ile sözleşmesi 2024 yazında sona erecek. Galtier ise 12 Ekim 2023 tarihinde Katar ekibi Al-Duhail ile sözleşme imzalamıştı.

SEZONU KAPATMIŞTI





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FIFA Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde Brezilya'nın deplasmanda Uruguay'a 2-0 yenildiği maçta sakatlanan Neymar, sezonu kapatmıştı.