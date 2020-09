Akhisarspor sponsorunu buldu! Sözleşme imzalandı...

2020-2021 sezonunu kapsayan sözleşme kapsamında Akhisarspor'un tüm maçlarında Köfteci Ramiz işletmesinin logosu formaların göğüslerinde yer alacağı ifade edildi. Öte yandan 2 bin TL karşılığında üyelik çağrısına sadece 3 kişinin cevap verdiğini belirten Asbaşkan Ali Kuloğlu, iznin çıkması sonucu 18 Eylül Cuma günü kongreyi yapmayı planladıklarını ve tüzük değişikliğinin de onaylanması sonucu yeni üyelere de seçme ve seçilme hakkının tanınmasının yolunu açmayı hedeflediklerini belirtti.

Ali Kuloğlu, “4 Eylül 2020 tarihinde yaptığımız toplantılarda bunun neticesinde bizim çağrımıza olumlu katkı sağlayan ve forma reklamı sponsorluğu ile Ramiz İşletmeleri Anonim Şirketi ile sizlerin huzurunuzda sözleşmemizi imzalamak istiyoruz. Katkılarından dolayı Ramiz Gıda AŞ.’ye ve tabi ki Taşkınlar ailesine Akhisarspor olarak teşekkür ediyoruz. Son 10 yıldır Akhisarspor’umuzu destekleyen ve daima arkasında olan sadece futbol değil basketbol ve bir takım sosyal faaliyetlerde devamlı sponsor oldular. Akhisarspor adına bu sözleşmeyi imzalamaktan onur ve gurur duyuyorum. 2020-2021 sezonu içerisinde oynayacağımız bütün maçlarda formamızın ön reklam sponsorluğunun Ramiz AŞ resmi olarak sponsorumuz olmuştur. Belki o gün çok iyi ifade edemedik ama tabi ki beklentilerimiz doğrultusunda Akhisarpor’umuza bir talep olmadı. O gün Akhisarsporlu Galatasaraylı derneği adına konuşan Uğur Leylek 10 bin TL kulübümüze yardım geldi. Kendilerine ve derneklerine sonsuz teşekkürler ediyorum" dedi.

Üyelik çağrısı

Kuloğlu yaptıkları üyelik çağrısıyla ilgili olarak da şunları söyledi:

"Bu kadar büyük kamuoyunda Akhisarspor’umuza şu ana kadar 4 üyelik geldi. Bir de bir kişiden bahsetmek istiyorum Ahmet Şakir Özsü. Bu kardeşimiz Akhisarspor’a 500 TL bağış yaptı. Kendisi şu an Göcek’te bir gemide çalışıyor. Onunla gurur duyuyorum. Aynı fedakarlığı da Akhisarlı kardeşlerimizden bekliyormuş. Üyelik konusunda bazı yanlış anlaşmalar var. Daha önce İçişleri Bakanlığı'nın yaptığı açıklamada kongreler iptal diye bir genelge yayınlanmıştı. Tabi ki bu genelge doğrudur. Fakat spor kulüpleri valilik ve İçişleri Bakanlığı'nın özel izniyle olağanüstü kongreleri yapabilir. Üyeliğe de engel söz konusu değil. Üyelikte aradığımız şartlar Akhisarspor hesabına 2 bin TL ismi ile Akhisar üyelik aidatı diye yatırıp oradan makbuzunu aldıktan sonra IBAN numarasını biz paylaşacağız haberlerin altında. Sitemizde de paylaşacağız. Parayı yatırdıktan sonra nüfus kağıdı fotokopisi önlü arkalı, telefon numarası ve ikametgah adresini yazmış ve altına da dekontu koyarak kulübümüze teslim edilecek. Akhisarspor’a kargo yoluyla da yollayabilir. Herhangi bir dilekçe yok. Şu an net bir şekilde oy kullanma şekli yok ama biz yeni üyelerin oy kullanmasını istiyoruz. Dernekler tüzüğünü inceletiyoruz. Biz eğer tüzük değişikliğini oydan önce yaparsak kullanabilirler. Biz de üye olan kişilerin hem seçme hem de seçilme hakkına sahip olmasını istiyoruz. Kongre tarihi süreci şu an dilekçemiz valiliğe ulaştı. Dilekçe tarihinin esas alındığını söylüyorlar. Eğer dilekçe tarihi esassa bizim bu 18 Eylül’de kongremiz olur. Şu an kalan futbolcuların 3’ünde, 5’inde ve 7’sinde tek taraflı fesih etme kararları ellerinde. Bunlar gidebilirler ama bu arkadaşlar çok büyük özveri gösteriyorlar ve hala buradalar. Ben gitmeyeceklerini zannediyorum. İnşallah başaracağız. Fatih başkanın da burada olması gerekiyordu ama şu an malum çalışma içerisinde. Toplantıdan geçen 4 gün sonra neler yaptığımızı bir bilseniz. Ama şartlar ortada, markalar çekiliyorlar. Böyle bir yatırıma gitmek istemiyorlar. Zor bir pozisyondayız inşallah aşarız. Aşmak için mücadele ediyoruz.”

Akhisarspor'a forma reklamı için destek olan Av. Birtan Taşkınlar ise, “Gelenek devam ediyor. 10 yılda tam 8. kez Akhisarspor’a bir şekilde sponsor olmaktan onur ve gurur duyuyoruz. Bu şehir ve takım hepimizin. Bu kez biraz farklı oldu. Akhisarspor’un içinde bulunduğu bu zor ekonomik dönemde küçük bir miktar yatırımın bağışın bir desteğin anlamı daha büyük olacaktır. Şirket yönetimin grubumuzu topladık hemen ve bu kararı aldık. Biz hiçbir şekilde bu konularda ticari düşünmüyoruz. Amacımız Akhisarspor’a şu an can suyu olmak. Şu anda da başka bir firma ile görüşmemiz devam ediyor. Bizim çözüm partnerimiz olan bir firma. Eğer şartlar el verirse o firmaya da sırta bir reklam ciddi bir bedel karşılığında vereceğiz. Biz ayrıca Akhisarspor basketbol takımına da gerek forma gerek seyircisiz oynanan maçlarda sponsorluk yapıyoruz. İnşallah çok fedakarca çalışan şu anki yönetici arkadaşlarımızın önderliğinde Akhisarspor belki olağanüstü kongre sonucunda oluşacak yeni yönetimle bu ekonomik açıdan güç ve karanlık günlerden aydınlığa çıkacaktır. Futbolun tabiatında vardır. Dönem dönem çok iyi olursunuz, ekonominiz çok iyi olur, çeşitli durumlarda da bazen de ekonominin bozulması nedeniyle takımın seviyesi düşer. Yönetim hata yaptı gibi söylemleri bir an önce kenara bırakarak gün Akhisarspor’a destek olma günüdür. Şartları ne olursa olsun destek olunmalıdır” dedi.

