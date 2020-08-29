Akhisarspor'da Alseny Pipa Soumah şans bekliyor

Geçen sezon başında Akhisarspor altyapısına transfer edilen 22 yaşında, 1.74 boyundaki oyuncu sezon boyunca A takımla antrenman yaptı. Ekim 2019'da filiz lisans çıkartılıp U19 Elit Ligi'nde 3 maçta yeşil-siyahlı formayı giyen Soumah, yeni sezon öncesi takımla çalışmalarını sürdürüyor.







Uzun süredir A takımda oynama şansı bekleyen genç futbolcu, teknik heyetten geçer not alıp yetiştiricilik sorunu da çözülürse profesyonel yapılacak. Daha önce ülkesinde FC Atouga ve Portekiz’de Arouca ekiplerinin kadrolarında yer alan Soumah, Gine U17 Milli Takımı’nda 6 kez görev yaptı. Yeni sezon öncesi 7 yerli isimle vedalaşılmasına rağmen henüz hiçbir yabancı futbolcunun ayrılmadığı Akhisarspor'da yönetim Lukac, Vrsajevic, Cocalic ve Bjarnason'la yeniden anlaşmıştı. Rotman ve kulüp bulması istenen Cikalleshi'nin durumu belirsizliğini koruyor.

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