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Ahmet Eyüp Türkaslan'la ilgili acı gerçek ortaya çıktı!

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#Ahmet Eyüp Türkaslan#Deprem#Yeni Malatyaspor
Ahmet Eyüp Türkaslanla ilgili acı gerçek ortaya çıktı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 04, 2023 08:58

Depremde hayatını kaybeden Yeni Malatyaspor kalecisi Ahmet Eyüp Türkaslan'la ilgili acı bir gerçek ortaya çıktı. Genç file bekçisi, alacakları ödenmediği için 6 Şubat'ta serbest kalacaktı. Ancak büyük felaketle aramızdan ayrıldı. Alacakları için ise ailesiyle henüz temasa geçilmedi.

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Kahramanmaraş depreminde hayatını kaybeden Yeni Malatyaspor kalecisi Ahmet Eyüp Türkaslan’la ilgili yürek burkan gerçek ortaya çıktı. Deneyimli kaleci yeni Malatyaspor‘da alacakları ödenmediği için TFF’ye başvurmuştu. Depremin yaşandığı 6 Şubat günü kulüp oyuncunun alacaklarını ödemediği takdirde Ahmet Eyüp serbest kalacaktı. Ancak ülkeyi yasa boğan deprem meydana geldi ve Ahmet Eyüp yaşadığı evin enkazında kalarak hayatını kaybetti.

Vefat eden Ahmet Eyüp Türkaslan'ın avukatı Burak Kocagöncü ise konuyla ilgili Fanatik'e şunları söyledi: Malatyaspor Kulübü ile aramızdaki profesyonel futbolcu sözleşmesinden kaynaklı futbolcu alacakları için hukuki süreç başlatmıştık. Ödemenin yapılması için kulübe 30 gün süre tanımıştık. Bu sürenin son günü 6 Şubat Pazartesi günüydü. Yani kulüp, 6 Şubat Pazartesi günü Ahmet Eyüp'ün alacaklarını yatırmadığı takdirde futbolcunun sözleşmesini haklı nedenle feshedecektik.

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'Mükemmel bir insandı'

Depremin gerçekleştiği 6 Şubat sabahı Eyüp ile iletişime geçmeye çalışsam da kendisine ulaşamadım. Sonrasında ise sosyal medyada enkaz altında kaldığına dair haberleri gördüm. Ailesine ulaşarak durumu teyit ettim. Ne yazık ki haberler doğruydu. İlerleyen süreçte de vefat haberini aldık ne yazık ki. Futbol camiası olarak çok karakterli, saygılı, çevresitarafından sevilen, tertemiz bir kardeşimizi kaybettik. Başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerine tekrardan başsağlığı dilerim. Üzüntüsünü derinden yaşıyoruz.

Alacakları hâlâ ödenmedi

Öte yandan, deprem felaketinin üzerinden 2 ay geçmesine rağmen Yeni Malatyaspor kulübü vefat eden Ahmet Eyüp Türkaslan'ın geçmiş alacaklarını hala ödemedi. Ne yazık ki ailesi ile iletişime de geçmediği ortaya çıktı.

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#Ahmet Eyüp Türkaslan#Deprem#Yeni Malatyaspor

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