Adnan Öztürk: Galatasaray paramparça | Kulübü 'intikam' yönetiyor | Öztürk, Hamamcıoğlu...

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Galatasaray eski başkan yardımcısı ve camianın önemli isimlerinden Adnan Öztürk, Spor Arena YouTube kanalında Uğur Yapıcı'ya sarı-kırmızılıların gündemiyle alakalı dikkat çekici açıklamalar yaptı.

'KULÜBÜN EVLATLARI, YAKIŞIRLAR'

Bir süredir sessizliği koruyan Öztürk, Galatasaray'da parçalanmanın yaşandığını, başkan adayları Eşref Hamamcıoğlu ve Metin Öztürk'ün bölünmeyi durdurabilecek isimler olmadığını savundu. Deneyimli yönetici, "Büyük Galatasaray Projesi" için çalıştıklarını belirtirken isimleri Galatasaray ile anılan Nuri Şahin ve Okan Buruk içinse "kulübün evlatları, yakışırlar." ifadelerini kullandı.

- Galatasaray’ı sevgi değil intikam yönetiyor.

- Fatih Terim ceza aldı, Galatasaray’a nefes aldırılmadı.

- Galatasaray’ın önceliği seçim yapmak değil, Türkiye Futbol Federasyonu'nun seçim takvimine göre hazırlanmak.

- VAR olayından sonra adalet masa başında dağıtılıyor.

- Eşref Hamamcıoğlu ve Metin Öztürk'ün bölünmüşlüğü sona erdirebileceklerine çok ihtimal vermiyorum.

- Kafamda büyük Galatasaray projesi var.

- Okan Buruk Nuri Şahin bizim çocuğumuz ikisi de yakışır.

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YÖNETİMDE 4 YIL GÖREV YAPTI

Galatasaray Eski Başkan Yardımcısı Adnan Öztürk, 2004-2006 ve 2011-2013 yılları arasında Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yaptı. Aynı zamanda Galatasaraylılar Derneği, Galatasaray Yardımlaşma Vakfı Mütevelli Heyeti, Galatasaray Yardımlaşma Sandığı Mütevelli Heyeti, Galatasaray Eğitim Vakfı Mütevelli Heyet ve Yönetim Kurulu üyesidir. Galatasaray Onur Madalyası sahibidir.

SEÇİM YAKLAŞTI

Galatasaray Spor Kulübü 2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Burak Elmas başkanlığındaki yönetim kurulunun 22 Haziran 2021 - 31 Aralık 2021 dönemi ibra edilmemesi sonrası tüzük gereği seçime gidilecek

Tüzüğün 28/1 maddesi gereğince, yönetim kurulunun aldığı karar neticesinde “Olağanüstü Seçimli Genel kurul Toplantısı” 23 Nisan 2022 Cumartesi günü saat 10.00'da Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda, yeterli çoğunluk olmadığı takdirde ikinci toplantı 30 Nisan 2022 günü aynı yer ve saatte yapılacak.