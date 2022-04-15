Son dakika: Antalyaspor'dan Galatasaray başkan adayı Metin Öztürk'e Nuri Şahin cevabı! Metin Öztürk'ten yeni açıklama geldi...

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Galatasaray'da 30 Nisan'da yapılacak olağanüstü başkanlık seçiminin iki adayından biri olan Metin Öztürk, günlerdir yaptığı açıklamalarda teknik direktör olarak Nuri Şahin ile görüşeceklerini ifade ediyordu. Nuri Şahin ile harika bir çıkış yakalayan Antalyaspor'dan bu açıklamalara resmi tepki geldi.

Antalyaspor'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Son günlerde Futbol Sorumlumuz Nuri Şahin ile ilgili medyada yer alan haberler üzerine bir açıklama yapma gereği doğmuştur. Türk futboluna örnek olabilecek bir modelle sadece A takımımızın değil, futbol şubemizin de başına getirdiğimiz Sayın Nuri Şahin'in Galatasaray'a transfer olacağı ile ilgili gerçek dışı haberler ve bazı açıklamalar yapılmaktadır.

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Öncelikle şunun iyi bilinmesini isteriz ki; Futbol Sorumlumuz Nuri Şahin ile aramızda 5 yıllık sözleşme mevcuttur. Vizyonumuz, Sayın Nuri Şahin ile kulübümüzün bugününü değil, geleceğini de inşa etmektir. Bu hedef doğrultusunda adım adım ilerlerken çıkan bu haberler sadece kulübümüze değil, Türk futboluna da zarar vermektedir.

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Ülkemizin değerli kulüplerinden biri olan Galatasaray'ın başkan namzeti Sayın Metin Öztürk'ün “Sezon sonunda Nuri Şahin ile görüşürüz” ifadeleri, spor etiğinin tamamen dışında bir açıklamadır.

Biz Antalyaspor olarak hiçbir değerimizin başka bir kulüp tarafından seçim malzemesi olarak kullanılmasına müsaade etmeyeceğiz. Kamuoyuna saygı ile duyururuz.

METİN ÖZTÜRK'TEN YENİ AÇIKLAMA

"Gelecek sezon planlamasında yerli hoca düşündüğümüzü söylediğimizde medya ve taraftarın aklına gelen 4-5 hocadan biri de Antalyaspor'un başarılı hocası Nuri Şahin oldu. Her demecimde net olarak, 'Biz kendi başarımız için başka kulüplerin oyuncu ve hocalarının kafasını karıştırmayız. Nuri Şahin hocamız eminim önümüzdeki 4-5 yıl içinde önce Antalyaspor'a ardından da Milli Takımımıza hoca olarak önemli katkılar yapacaktır' dememe rağmen medyada konunun hala sürüyor olması hepimizi üzüyor. Konuyu burada kapatıp Galatasarayımızın ana sorunlarına odaklanmakta fayda var. Başka takımlarla lüzumsuz polemik bize uymaz. Gerek Antalyaspor gerekse başarılı başkanı Sayın Aziz Çetin ve ekibine lig maratonunda başarılar diliyorum."

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METİN ÖZTÜRK DAHA ÖNCE NE DEMİŞTİ?

Galatasaray başkan adayı Metin Öztürk, dün akşam GSYİAD'ın düzenlediği iftar etkinliği sonrasında teknik direktör seçimiyle ilgili şu ifadeleri kullanmıştı:

Sezon sonunu görmek lazım. Elimizdeki hocanın performansı kötü ama devam eden kontratı var. Hepimiz için geçerli, başkanlar, yöneticiler ve sporcular için geçerli. Asıl olan Galatasaray’ın ileri gitmesi. Bizim dönemimizde hoca değişikliği olacaksa, görüşümüz Türk hocayla devam etmesi yönünde. Nuri hoca çok başarılı bir kariyer içinde. Hiçbir hocayla görüşmemiz yok. Sezon sonu hocamızla yolları ayırırsak görüşeceğimiz birkaç hocadan bir tanesi Nuri Şahin olacaktır. Başkanı da açıkladı, Nuri Şahin’den memnunlar. Kimsenin mutluluğu üstünde gölge olmayız. Biz Galatasaray’ı ileri götürecek hocalarla beraber oluruz. Pek çok alternatif var, kimler olduğunu tahmin ediyorsunuz. Nuri hoca pırlantadır. İnşallah Antalya’yı iyi yerlere taşıyıp 4, 5 sene sonra milli takımın hocası olacak. Okan Buruk dahil pek çok hoca adayımız var. Biz böyle bir sürprizle gelmiyoruz, planlı geliyoruz.

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ANTALYASPOR BAŞKANI ÇETİN: HİÇBİR YERE GİTMİYOR

Antalyaspor Başkanı Aziz Çetin de Ajansspor'a yaptığı açıklamada; "Nuri Şahin, Antalyaspor'un sözleşmeli hocası, 5 yıllık sözleşmemiz var. Nuri Şahin bir yere gitmiyor. Nuri Hoca ile projemiz var" demişti.

ANTALYASPOR'UN XAVI'Sİ NURİ ŞAHİN

Son olarak ligde Hatayspor'u 4-1 mağlup eden Antalyaspor, yenilmezlik serisini 10 maça çıkardı. Hiç kuşkusuz bu başarıda en büyük pay sahibi teknik patron Nuri Şahin... Ersun Yanal'la dikiş tutturamayan Antalyaspor'da Nuri Şahin göreve gelir gelmez yaptığı dokunuşlarla takımın çehresini değiştirdi. Son 10 maçlık periyotta yenilgi yüzü görmeyen kırmızı beyazlılar kalesinde sadece 4 gol gördü ve 24 puan topladı.

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Kırmızı beyazlılar son 10 haftada; Gaziantep FK, Beşiktaş ve Adana Demirspor ile 0-0 berabere kalırken, Fatih Karagümrük'ü 3-0, Yeni Malatyaspor'u 2-1, DG Sivasspor ile Medipol Başakşehir'i 1-0 , GZT Giresunspor’u 4-1, Altay’ı 2-1 ve Hatayspor’u 4-1 mağlup etti.

ÜST ÜSTE 5 MAÇ KAZANAN HOCALAR LİSTESİNDE

Muhteşem bir seri yakalayıp 5. galibiyetini alan Antalyaspor, yenilmezlik serisini 10 maça çıkarırken, Nuri Şahin böylece bu sezon üst üste 5 maç kazanan teknik direktörler listesine de giriş yaptı. Trabzonspor 'un hocası Abdullah Avcı, Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu ve Kasımpaşa'nın çalıştırıcı Sami Uğurlu da yer aldı.

Nuri Şahin yönetiminde 10 maçtır kaybetmeyen Antalyaspor, Süper Lig'de de 2.4 puan ortalamasını yakaladı.

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Kırmızı beyazlılar, 4. sıradaki Başakşehir ile arasındaki puan farkını 6'ya indirerek Avrupa kupaları umudunu devam ettirdi.

YENİLMEZLİK SERİSİYLE BARCELONA VE LİVERPOOL'U TAKİPTE

Şahin'in Antalyaspor'u büyük liglerin baz alındığı istatistikte Barcelona, Liverpool gibi devlerle yarışıyor. Bu alanda 15 maçtır yenilmeyen Xavi'nin Barcelona'sı ön planda. Teknik direktör değişimiyle birlikte farklı bir seviyeye evrilen Barcelona, Messi'nin ayrılığı sonrası en parlak dönemini yaşıyor...

İşte 5 büyük lig ve Süper Lig'de son 10 maçtır yenilmeyen takımlar:

İNSAN OLARAK KLOPP, FUTBOL AKLI TUCHEL

Ekim ayındaki röportajda Antalyaspor'daki hedefleriyle ilgili konuşan Nuri Şahin, "Antalya'nın Avrupa'da oynaması benim hayalim. Önce maç maç bakıp kısa vade planlarımızı gerçekleştirmemiz lazım." diye konuşuyordu.

Şahin, teknik direktörlük kariyerinde örnek aldığı insanlarla ilgili soruya ise "Jürgen Klopp'u hocalığından ziyade insan olarak da örnek alıyorum. Futbol aklı olarak örnek aldığım kişi ise kesilnlikle Thomas Tuchel." şeklinde cevap veriyor..

'İLETİŞİMİM YALANLAR ÜZERİNE DEĞİL'

Şahin, antrenörlük kariyerinde oyunculara her zaman dürüst davranmaktan yana olduğunu ifade ederken duygularını şöyle özetliyor:

“Herkese samimi yaklaşmaya çalışıyorum. İletişimimi yalanlar üzerine değil, doğrular üzerine kurmaya çalışıyorum. Acı olsa da gerçekleri oyuncularımın yüzüne söylediğim için ve bunları yalan olmadan söylediğim zaman futbolcu da ona inanıyor, bu yüzden iletişimde sıkıntı olmuyor. Benim açımdan şu ana kadar iletişimde hiçbir sorun olmadı. Oyuncular bu işin çok önemli, hatta en önemli parçası. Futbol hocaların değil, oyuncuların oyunu... Futbolculara karşı şeffaf ve dürüst olmak çok önemli.”

BORUSSİA DORTMUND'LA 270 MAÇ

Kariyerine Borussia Dortmund'da başlayan Nuri Şahin, Alman devinin formasını toplamda 270 maçta terletti.

REAL MADRID KARİYERİ

2011-12 sezonunda Mourinho'nun çalıştırdığı İspanyol devi Real Madrid'e transfer olan Şahin, ertesi sezon Liverpool'a kiralandı ve ardından Dortmund'a geri döndü.

2018 yılında ise Werder Bremen'e transfer olan 33 yaşındaki futbolcu, 2020 yılında Antalyaspor ile anlaşmaya vardı.

EKİM AYINDA HOCA & FUTBOLCU

Nuri Şahin, Antalyaspor kariyeri devam ederken kendisine gelen futbolcu & hocalık teklifini kabul ederken kırmızı beyazlı kulüple 5 yıllık sözleşme imzaladı.