Galatasaray Kulübü Başkan Adayı Eşref Hamamcıoğlu: 'Domenec Torrent planlarımız arasında yok'

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Galatasaray'da yaklaşan seçimle birlikte Domenec Torrent'in geleceği tartışılırken başkan adayı Eşref Hamamcıoğlu, konuyla ilgili dikkat çeken bir açıklama yaptı.

Hamamcıoğlu'nun açıklamasında "Yetki bizde olsaydı Fatih Hoca ile sezon ortası yolları ayırmazdık, ilk tercihimzi de Torrent olmazdı. Dolayısıyla Sn. Torrent bizim orta ve uzun vadeli planlarımız arasında yok." ifadeleri yer aldı.

İşte Eşref Hamamcıoğlu'nun açıklamaları;

Galatasaray Kulübü Başkanlık seçimi teknik direktör konusuna tekrar indirgenmemeli. Bunun sakıncalarını hep beraber gözlemledik ve yaşadık. Sayın Torrent'in vereceği yıl sonu raporu ve sözleşme koşulları ilgili arkadaşlarımız tarafından incelenerek, yönetim kuruluna sunulacaktır. Torrent'i ligin son maçına kadar elinden geldiğince işini yapar tutmak önemli zira TFF lig maçlarında galibiyet başına 2,7 milyon TL prim ödüyor.

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TERİM İLE YOLLARI AYIRMAZDIK, TERCİHİMİZ TORRENT OLMAZDI

Geçen dönemde yetki bizde olsaydı Fatih hoca ile sezon ortası yolları ayırmazdık, ilk tercihimiz de Torrent olmazdı. Dolayısıyla Sn. Torrent bizim orta ve uzun vadeli planlarımız arasında yok.

ADAY LİSTESİ VAR

Futbol şubemizi yönetecek profesyonel ekibimizin elinde DNA'sı Galatasaray ile uyuşacak kısa aday listesi var, ancak hiç kimse seçilmeden önce "Şu kişi ile anlaştık veya görüşüyoruz" iddiasında bulunamaz. Teknik direktörde bulunması gereken yetkinlikleri ve buna bağlı performans kriterlerimizi hazırladık."

TORRENT'İN SON AÇIKLAMALARI DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Fenerbahçe derbisi sonrasında gerçekleşecek olan olağanüstü seçimli genel kurulun ardından kendisiyle ilgili durumu açıklayan Torrent şu ifadeleri kullanmıştı:

Hiçbir kaygım yok bu konuda. Sadece bugünün sonucuyla ilgili sinirliyim. Çünkü kulübümüz ve taraftarımız için önemli bir maçtı. Fakat şunu aklımızda canlandırmamız gerekiyor ki, ben gelmeden önce de, ben geldikten sonra da bu sezon zor bir sezondu. Örnek olarak başkanın değişikliğini de gösterebiliriz

PROJE OLMUYOR

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Bir sonraki başkanın kim olacağı benim için önemli değil. Kalan 6 maçı kazanmak için çalışacağım tabii ki. Belki önümüzdeki süreçte hoşumuza giden ve gitmeyen şeyler olabilir. Bizim stilimiz belli. Farklı özelliklere sahip oyunculara ihtiyacımız olacağı da belli. Genel olarak projeyle ilgili bir durum bu. Benim burada genel olarak gördüğüm, bir sonraki maçı kazanmanın ötesinde bir proje olmuyor

BURADA OLMAKTAN MEMNUNUM

Burada olmaktan dolayı çok memnunum. Benim ve ekibimin işi olabilecek maksimum sayıda maçı kazanmak. Kaygılanmıyorum dememin sebebi de, bana kalmış bir durum yok, benim işim belli. Eğer burada 3 maç kazandığınızda herkes memnun oluyorsa ama 1 maç kaybedince kimse memnun olmayıp değişikliğe gidiyorsa, bu projeyle ilgili bir durum, söylenecek bir şey yok. Yakın zamanda yaptığım bir röportajda söylediğim gibi, çok büyük hocalar yıllar boyunca zamana ihtiyaç duydular ve bir şeyler kazanamadılar ilk başlarda. Ama onlara inanıldığı için yola devam ettiler. Projeye inanç yoksa, bununla ilgili yapabileceğim bir şey yok. Proje bir sonraki maçı kazanmaksa, biz de bir sonrakini ve ondan sonrakini kazanmak için elimizden geleni yapacağız

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