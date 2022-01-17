Adem Ljajic, Beşiktaş'tan bir şans daha istiyor

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Beşiktaş’ta Sergen Yalçın tarafından sezon başında kadro dışı bırakılan Adem Ljajic takımdaki yeni yapılanma ile birlikte 2. yarıda formasına kavuşmayı bekliyor. Beşiktaş ile sezon sonuna kadar sözleşmesi bulunan Sırp yıldızın kendisine gelen teklifleri de yeniden Kartal umudu ile reddettiği öğrenildi.

KENDiMi HAZIR TUTUYORUM

Süper Lig’den Sivasspor, Çaykur Rizespor ve Giresunspor’un gündemine aldığı 30 yaşındaki futbolcu “Sezon sonuna kadar sözleşmem devam ediyor. Birçok takımın beni istediğini duyuyorum. Ben Beşiktaş’ta forma giymek istiyorum. Bu şansı yönetim vermeli. Teknik olarak hiçbir sorunum yok. Sürekli alt yapıda antrenmanlara çıkıyorum, bana verilen programlar dahilinde idmanlarını yapıyorum. Mukavelemi oynayarak tamamlamak istiyorum” dediği öğrenildi.

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Yine Adem Ljajic gibi kadro dışı bırakılan oyunculardan Douglas ve Jeramain Lens de Sırp futbolcu gibi düşündüklerini ve kadroda yer almak istediklerini ifade ettiler.