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Beşiktaş-Gaziantep FK maçında çok konuşulan karar! Batshuayi'nin pozisyonu sonrası hakeme tepki, kırmızı kart...

#Beşiktaş#Süper Lig#Gaziantep FK
Beşiktaş-Gaziantep FK maçında çok konuşulan karar Batshuayinin pozisyonu sonrası hakeme tepki, kırmızı kart...

Süper Lig'in 21. haftasında oynanan Beşiktaş-Gaziantep FK maçında Michy Batshuayi'ye yapılan müdahale ve hakemin kararı çok konuşuldu.

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Beşiktaş ile Gaziantep FK arasında oynanan Süper Lig'in 21. hafta maçında tartışmalı bir pozisyon yaşandı.

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Mücadelenin 45+1. dakikasında Beşiktaş'ın kullanacağı köşe vuruşunun öncesinde Batshuayi, Amedej Vetrih'in müdahalesi sonrası yerde kaldı.

İki oyuncu arasındaki itiş kakış sonrasında Vetrih, Batshuayi'nin ayağına bastı.

Golcü oyuncu bir süre yerde kalırken Beşiktaşlı oyuncular, hakem Arda Kardeşler'e pozisyonun kırmızı kart olduğu yönünde itirazlarda bulundu.

Hakem Arda Kardeşler, Michy Batshuayi yerde olduğu için kornerin kullanılmamasını istedi ve oyun bir müddet durdu. Batshuayi'nin yerden kalkması sonrası korner kullanıldı.

HAKEM KARDEŞLER'E TEPKİ

Siyah-beyazlı oyuncular, pozisyonun VAR'da incelenmemesi üzerine hakem Kardeşler'e tepki gösterdi. Tribünler de kararı ıslıklarla protesto etti.

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PENALTI ÇALINABİLİR MİYDİ?

Vetrih ile Batshuayi arasında yaşananlar esnasında topun oyunda olmaması ve kornerin henüz kullanılmaması sebebiyle VAR incelemesinin ardından penaltı kararı verilemezdi.

Ancak VAR hakemi Erkan Engin ve mücadelenin orta hakemi Arda Kardeşler'in uygun görmesi halinde incelemesinin ardından Vetrih'e kırmızı kart gösterebilirdi.

VAR SİSTEMİ YOK MU?

Beşiktaş'ın eski oyuncularından Nihat Kahveci, sosyal medya hesabından "Beşiktaş maçında VAR sistemi yok mu?" ifadelerinin yer aldığı bir paylaşım yaptı.

SOSYAL MEDYADA DA TEPKİ VAR

Çok sayıda siyah-beyazlı taraftar da sosyal medyada pozisyonun kırmızı kart olması gerektiğine dair paylaşımlarda bulundu.

Beşiktaş-Gaziantep FK maçında çok konuşulan karar Batshuayinin pozisyonu sonrası hakeme tepki, kırmızı kart...

Beşiktaş-Gaziantep FK maçında çok konuşulan karar Batshuayinin pozisyonu sonrası hakeme tepki, kırmızı kart...

Beşiktaş-Gaziantep FK maçında çok konuşulan karar Batshuayinin pozisyonu sonrası hakeme tepki, kırmızı kart...

KAPTAN NECİP UYSAL POZİSYONU ANLATTI

İkinci devrenin başlangıcından önce Beşiktaş Kaptanı Necip Uysal, pozisyonu Arda Kardeşler'e anlatarak serzenişte bulundu. Kardeşler'in tecrübeli oyuncuya pozisyonla ilgili açıklama yapması ekranlara yansıdı.

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#Beşiktaş#Süper Lig#Gaziantep FK

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