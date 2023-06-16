Adana Demirspor'un hoca adayları: Alex de Souza, Guti Hernandez ve Andrea Pirlo

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Vincenzo Montella ile yolları ayıran Adana Demirspor'da teknik direktör arayışları devam ediyor. Mavi-lacivertliler, takımın başına kulübün sistemine uygun bir teknik adam getirmeyi hedefliyor.
Ülkemizi Konferans Ligi'nde temsil edecek Adana Demirspor'da yabancı isimler ön plana çıkıyor.
TRT Spor'un haberine göre; Andrea Pirlo, Alex de Souza ve Guti Hernandez ile görüşmeler sürdürülüyor.
Geçen sezon Vavacars Fatih Karagümrük'ün başında ligde 31 maça çıkan Andrea Pirlo, 9 galibiyet, 11'er beraberlik ve mağlubiyet yaşadı.
Alex de Souza geçen sezon Brezilya takımlarından Avai'de, Guti Hernandez ise İspanya'da Almeria'da görev yapmıştı.
İsmi Adana Demirspor ile anılan Razvan Lucescu'nun ise PAOK ile 1 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor. Rumen teknik adamın takımın başına geçme ihtimali düşük görünüyor.