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Adana Demirspor'un hoca adayları: Alex de Souza, Guti Hernandez ve Andrea Pirlo

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#Transfer#Adana Demirspor#Süper Lig
Adana Demirsporun hoca adayları: Alex de Souza, Guti Hernandez ve Andrea Pirlo
Oluşturulma Tarihi: Haziran 16, 2023 19:57

Süper Lig'i dördüncü tamamlayan ve Konferans Ligi'ne gitmeye hak kazanan Adana Demirspor'da teknik direktör arayışları sürüyor.

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Vincenzo Montella ile yolları ayıran Adana Demirspor'da teknik direktör arayışları devam ediyor. Mavi-lacivertliler, takımın başına kulübün sistemine uygun bir teknik adam getirmeyi hedefliyor.

Ülkemizi Konferans Ligi'nde temsil edecek Adana Demirspor'da yabancı isimler ön plana çıkıyor.

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TRT Spor'un haberine göre; Andrea Pirlo, Alex de Souza ve Guti Hernandez ile görüşmeler sürdürülüyor.

Geçen sezon Vavacars Fatih Karagümrük'ün başında ligde 31 maça çıkan Andrea Pirlo, 9 galibiyet, 11'er beraberlik ve mağlubiyet yaşadı.

Alex de Souza geçen sezon Brezilya takımlarından Avai'de, Guti Hernandez ise İspanya'da Almeria'da görev yapmıştı.

İsmi Adana Demirspor ile anılan Razvan Lucescu'nun ise PAOK ile 1 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor. Rumen teknik adamın takımın başına geçme ihtimali düşük görünüyor.

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#Transfer#Adana Demirspor#Süper Lig

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