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Adana Demirspor'dan Hulk ve Suarez hamlesi!

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#Transfer#Hulk#Luis Suarez
Adana Demirspordan Hulk ve Suarez hamlesi
Oluşturulma Tarihi: Kasım 17, 2022 09:47

Geçen sezon kadrosunda Mario Balotelli'yi barındıran, bu sezon Artem Dzyuba'yı getirip daha sonra yolları ayıran Adana Demirspor, Hulk ve Luis Suarez transferleri için gözünü kararttı.

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Geçen sezon Mario Balotelli'yi kadrosunda bulunduran, bu sezon Artem Dzyuba'yı transfer edip daha sonra yolları ayıran ve mevcut kadrosunda Belhanda, Onyekuru, Emre Akbaba, Ndiaye gibi yıldızları barındıran Adana Demirspor transferde büyük oynamaya devam ediyor.

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26 yıl aradan sonra geçtiğimiz sezon adını Süper Lig’e yazdıran ve 2 sezondur yaptığı transferlerle sükse yaratan Adana Demirspor golcü transferi için atağa geçti. Sezon öncesi Mario Balotelli ile geçtiğimiz hafta ise Artem Dzyuba ile yollarını ayıran Mavi Şimşekler, yıldız golcü transferi için düğmeye bastı.

Adana Demirspor, Atletico Mineiro’dan Hulk ve Nacional’den ayrılan Luis Suarez’i transfer etmek için çalışmalara başladı ve oyuncularla temas sağladı. Mavi-Lacivertli kurmayların iki transfer için yurt dışında olduğu belirtildi. Kariyerinde Liverpool ve Barcelona gibi devlerin formasını terleten Luis Suarez, geçtiğimiz hafta şampiyonluk yaşadığı Nacional’den ayrılmıştı. Yıldız golcü, Uruguay ile Dünya Kupası'nda mücadele edecek.

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Murat Sancak: ‘Balotelli de hayaldi’

Geçtiğimiz sezonu Atletico Mineiro’da geçiren Hulk ise çıktığı 46 maçta 29 gol ve 5 asistlik bir performans sergilemişti. Başkan Murat Sancak bu konuda sorulan bir soruya da heyecan verici bir yanıt verdi. “Hulk ve Suarez hayal” diyen Mavi Şimşekler’in başkanı, “Ancak Balotelli de hayaldi” sözlerini sarf etti.

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#Transfer#Hulk#Luis Suarez

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