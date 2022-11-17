Son Dakika: Galatasaray'dan Milot Rashica için stratejik transfer hamlesi!

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G.Saray sezon başında kiralık olarak kadrosuna kattığı Milot Rashica’nın bonservisini alma konusunda kararlı. Ancak masaya ocak ayında oturmayacak. Sarı kırmızılılar, Norwich’in performansını ve ligdeki durumunu yakından takip edip doğru zamanda hamlesini yapacak. Kosovalı futbolcunun performansından çok memnun olan sarı kırmızılılar, masaya daha güçlü oturmak ve bonservis maliyetini 6-7 milyon Euro bandına düşürmek adına Norwich City’nin kapısını haziran ayında çalacak.

Performansı ile hayran bıraktı

G.Saray , transferin son günü kiraladığı Rashica’nın kontratına satın alma opsiyonu maddesi koydurmak istedi. Ancak Norwich’in istediği opsiyon 15 milyon Euro oldu. İngilizler teminat mektubu da talep edince transferin yetişmesi adına satın alma bedeli pas geçildi. Sergilediği performansla yönetimi de teknik heyeti de büyüleyen Rashica’nın bonservisini almaya karar veren Galatasaray, Norwich City’nin sezon başında talep ettiği rakam nedeniyle stratejik hareket edecek.

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Rashica da Galatasaray'ı istiyor

Şu anda Championship’te 32 puanla 5. sırada olan Norwich City’nin, lider Burnley arasında 9, yine direkt Premier Lig’e yükselme hakkı kazanacak olan lig 2.’si Sheffield United ile arasında 6 puan fark var. Norwich’in sezon sonunda Premier Lig hedefine ulaşamaması halinde Galatasaray masaya daha güçlü oturacak. Sarı kırmızılılar, bu takdirde futbolcunun da Galatasaray’da oynama isteği ve Norwich’in de Premier Lig’de yer alamaması halinde Rashica için bonservisi 6-7 milyon Euro bandına düşürüp işi bitirmeyi hedefliyor.

Galatasaray'ın sezon başında Norwich City’den kiraladığı Kosovalı kanat oyuncusu Rashica’ya 15 milyon Euro değer biçiliyor. Kosovalı futbolcu bu sezon sarı kırmızılı formayla 7 lig maçına çıkarken özellikle son haftalarda büyük beğeni topladı.