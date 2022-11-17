Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLDÜNYA KUPASIPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVOLEYBOLYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena Haberleri

Son Dakika: Galatasaray'dan Milot Rashica için stratejik transfer hamlesi!

Güncelleme Tarihi:

#Transfer#Galatasaray#Rashica
Son Dakika: Galatasaraydan Milot Rashica için stratejik transfer hamlesi
Ali Naci Küçük
Oluşturulma Tarihi: Kasım 17, 2022 07:00

Championship’te beşinci sırada bulunan Norwich City’nin, Premier Lig’e çıkamaması halinde masaya daha güçlü oturmayı planlayan sarı kırmızılılar bu nedenle Ocak'ta değil Haziran ayında İngiliz ekibinin kapısını çalacak.

Haberin Devamı

G.Saray sezon başında kiralık olarak kadrosuna kattığı Milot Rashica’nın bonservisini alma konusunda kararlı. Ancak masaya ocak ayında oturmayacak. Sarı kırmızılılar, Norwich’in performansını ve ligdeki durumunu yakından takip edip doğru zamanda hamlesini yapacak. Kosovalı futbolcunun performansından çok memnun olan sarı kırmızılılar, masaya daha güçlü oturmak ve bonservis maliyetini 6-7 milyon Euro bandına düşürmek adına Norwich City’nin kapısını haziran ayında çalacak.

Performansı ile hayran bıraktı

G.Saray , transferin son günü kiraladığı Rashica’nın kontratına satın alma opsiyonu maddesi koydurmak istedi. Ancak Norwich’in istediği opsiyon 15 milyon Euro oldu. İngilizler teminat mektubu da talep edince transferin yetişmesi adına satın alma bedeli pas geçildi. Sergilediği performansla yönetimi de teknik heyeti de büyüleyen Rashica’nın bonservisini almaya karar veren Galatasaray, Norwich City’nin sezon başında talep ettiği rakam nedeniyle stratejik hareket edecek.

Haberin Devamı

Rashica da Galatasaray'ı istiyor

Şu anda Championship’te 32 puanla 5. sırada olan Norwich City’nin, lider Burnley arasında 9, yine direkt Premier Lig’e yükselme hakkı kazanacak olan lig 2.’si Sheffield United ile arasında 6 puan fark var. Norwich’in sezon sonunda Premier Lig hedefine ulaşamaması halinde Galatasaray masaya daha güçlü oturacak. Sarı kırmızılılar, bu takdirde futbolcunun da Galatasaray’da oynama isteği ve Norwich’in de Premier Lig’de yer alamaması halinde Rashica için bonservisi 6-7 milyon Euro bandına düşürüp işi bitirmeyi hedefliyor.

Galatasaray'ın sezon başında Norwich City’den kiraladığı Kosovalı kanat oyuncusu Rashica’ya 15 milyon Euro değer biçiliyor. Kosovalı futbolcu bu sezon sarı kırmızılı formayla 7 lig maçına çıkarken özellikle son haftalarda büyük beğeni topladı.

Gözden Kaçmasın

Dünya Kupasında Belçika ile boy gösterecek olan Galatasaraylı Mertens iddialıDünya Kupası'nda Belçika ile boy gösterecek olan Galatasaraylı Mertens iddialıHaberi görüntüle

Haberle ilgili daha fazlası:
#Transfer#Galatasaray#Rashica

BAKMADAN GEÇME!

Hayırsever zenginlere FTX şoku Akıl hocası bile isyan etti: Utanç duyuyorum

Hayırsever zenginlere FTX şoku! Akıl hocası bile isyan etti: Utanç duyuyorum

#Sam Bankman-Fried
8 milyar olduk Doğar doğmaz ünlü olanlar yaşadıklarını anlattı... Hangi yıl 10 milyar kişi olacağız

8 milyar olduk! Doğar doğmaz ünlü olanlar yaşadıklarını anlattı... Hangi yıl 10 milyar kişi olacağız?

#Birleşmiş Milletler
NBA’de Şengün fırtınası… Alperen nereye koşuyor ‘Dünyanın sayılı oyuncularından biri olabilir’

NBA’de Şengün fırtınası… Alperen nereye koşuyor? ‘Dünyanın sayılı oyuncularından biri olabilir’

#Alperen Şengün

BAKMADAN GEÇME!

Hayırsever zenginlere FTX şoku Akıl hocası bile isyan etti: Utanç duyuyorum

Hayırsever zenginlere FTX şoku! Akıl hocası bile isyan etti: Utanç duyuyorum

#Sam Bankman-Fried
8 milyar olduk Doğar doğmaz ünlü olanlar yaşadıklarını anlattı... Hangi yıl 10 milyar kişi olacağız

8 milyar olduk! Doğar doğmaz ünlü olanlar yaşadıklarını anlattı... Hangi yıl 10 milyar kişi olacağız?

#Birleşmiş Milletler
NBA’de Şengün fırtınası… Alperen nereye koşuyor ‘Dünyanın sayılı oyuncularından biri olabilir’

NBA’de Şengün fırtınası… Alperen nereye koşuyor? ‘Dünyanın sayılı oyuncularından biri olabilir’

#Alperen Şengün