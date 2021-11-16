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Adana Demirspor'dan Aytaç Kara hamlesi - Transfer Haberleri

#Transfer#Adana Demirspor#Aytaç Kara
Adana Demirspordan Aytaç Kara hamlesi - Transfer Haberleri

Orta sahaya takviye yapmayı planlayan Adana Demirspor, Galatasaray ’da istediği şansı bulamayan Aytaç Kara’ya dikti.

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Adana Demirspor Milli arada transfer çalışmaları için kolları sıvadı. Özellikle orta sahaya takviye yapmayı planlayan Lacivert-Mavililer, gözünü Galatasaray ’da istediği şansı bulamayan Aytaç Kara’ya dikti.

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Başarılı orta saha oyuncusuyla menacerler aracılığıyla görüşmeler başladı. Aytaç’ın daha fazla süre almak adına gelen teklifleri değerlendirdiği ifade edilirken, Adana Demirspor oyuncuyla söz kestikten sonra Sarı-Kırmızılı kulüple masaya oturacak. İlk etapta kiralık olarak gerçekleştirilmesi planlanan transferin bonservisle de bitme durumunun olabileceği gelen haberler arasında.

Montella da istiyor

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, Adanalı olan Fatih Terim’in, oyuncu istediklerinde Demirspor’a kolaylık yapması gerektiğini vurgulamıştı. Teknik direktör Montella da Aytaç’ı takımında görmeyi istiyor.

Ezeli Rekabette 394. Randevu: Galatasaray - Fenerbahçe derbisi için geri sayım;

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#Transfer#Adana Demirspor#Aytaç Kara

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