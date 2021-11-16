Galatasaray'da ocak transfer planı! Elneny, Gedson...

Haberin Devamı

Galatasaray'ın ocak ayı transfer planı! Galatasaray 'ın ara transferdeki yol haritası belli oldu. Ocak ayına daha uzun bir süre olmasına rağmen şimdiden kolları sıvayan ve birçok isimle görüşmeler yapan Sarı-Kırmızılılar, kadroyu en az 3 takviyeyle güçlendirmeyi planlıyor.

Bununla birlikte genç hücum oyuncusu Kerem Aktürkoğlu ile yeni kontrat görüşmelerinde sona gelindi. Tarafların 5 yıllık sözleşme imzalayacağı öğrenildi.

Fanatik'in haberine göre; Yönetim, Mostafa Mohamed ve Halil Dervişoğlu'nun bonservislerini de almaya çalışıyor. Mohamed için Zamalek'e 4 milyon Dolar ödenecek. Halil için talep edilen bonservis ise 10 milyon Euro civarında. Bu ücretin düşürülmesi adına pazarlıklar yapılıyor.