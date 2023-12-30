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Adana Demirspor'da Belhanda'dan sonra bir ayrılık daha! Resmen açıklandı...

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#Adana Demirspor#Transfer#Kevin Rodrigues
Adana Demirsporda Belhandadan sonra bir ayrılık daha Resmen açıklandı...
Oluşturulma Tarihi: Aralık 30, 2023 10:42

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'da üst üste ayrılıklar yaşanmaya devam ediyor. Mavi Şimşekler, geçtiğimiz sezonun başında transfer edilen Portekizli sol bek oyuncusu Kevin Rodrigues ile yolların ayrıldığını resmen duyurdu.

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Trendyol Süper Lig'de devre arası transfer döneminin yaklaşmasıyla birlikte Adana Demirspor'da üst üste ayrılıklar da açıklanmaya devam ediyor. Adana ekibi, Younes Belhanda'nın ardından bir futbolcuyla daha yolların ayrıldığını resmen duyurdu. 

Adana Demirspor, 29 yaşındaki sol bek oyuncusu Kevin Rodrigues'in sözleşmesinin karşılıklı anlaşarak feshedildiğini açıkladı.

Mavi-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Kevin Rodrigues ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Rodrigues'e kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" denildi.

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#Adana Demirspor#Transfer#Kevin Rodrigues

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