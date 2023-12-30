Adana Demirspor'da Belhanda'dan sonra bir ayrılık daha! Resmen açıklandı...

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Trendyol Süper Lig'de devre arası transfer döneminin yaklaşmasıyla birlikte Adana Demirspor'da üst üste ayrılıklar da açıklanmaya devam ediyor. Adana ekibi, Younes Belhanda'nın ardından bir futbolcuyla daha yolların ayrıldığını resmen duyurdu.

Adana Demirspor, 29 yaşındaki sol bek oyuncusu Kevin Rodrigues'in sözleşmesinin karşılıklı anlaşarak feshedildiğini açıkladı.

Mavi-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Kevin Rodrigues ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Rodrigues'e kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" denildi.

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