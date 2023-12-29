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Adana Demirspor'da Belhanda ile yollar ayrıldı! Yeni adresi kim olacak?

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#Younes Belhanda#Belhanda#Galatasaray
Adana Demirsporda Belhanda ile yollar ayrıldı Yeni adresi kim olacak
Oluşturulma Tarihi: Aralık 29, 2023 10:12

Adana Demirspor, Younes Belhanda ile olan sözleşmesinin karşılıklı feshedildiğini açıkladı.

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Adana Demirspor, Younes Belhanda ile yolların ayrıldığını açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Her şey için teşekkürler Belhanda 👋

Profesyonel futbolcumuz Younes Belhanda ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz.

Süper Lig ve Avrupa serüvenimiz boyunca göstermiş olduğu mücadeleden dolayı Younes Belhanda'ya teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."

Türkiye'de Galatasaray formasını da terleten Faslı orta sahanın adı Trabzonspor'la birlikte İstanbul ekibi Pendikspor'la anılıyor.

GALATASARAY'DAN NASIL AYRILDI?

Galatasaray, Temmuz 2017’de Dinamo Kiev’den kadrosuna kattığı Younes Belhanda’nın sözleşmesinin tek taraflı olarak ve haklı sebeple feshedildiğini açıklamıştı.

Galatasaray’da her dönem tartışılan bir isim olan Faslı futbolcu, son olarak Sivasspor maçı sonrasında yönetimle ilgili söylediği sözler nedeniyle gündeme gelmişti.

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Maç sonrası konuşan Belhanda, “Hiç durmadan Twitter'da, Instagram'da kendini seyretmemek, basında olup bitenlere bakmamak lazım. Gel statla ilgilen” sözlerini kullanmış, ancak bu sözleri kulüp tercümanı tarafından çevrilmemişti.

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#Younes Belhanda#Belhanda#Galatasaray

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