Fatih Terim, 'Türkiye'den oyuncu transfer etmeyi düşünüyor musunuz?' sorusuna o yıldızın adını verdi!

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Yunanistan Süper Lig takımlarından Panathinaikos'un başına geçen teknik direktör Fatih Terim, düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Tecrübeli teknik adam, resmi sözleşmeye imza atmasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Yunanistan'a meydan okumaya geldiğini söyleyen Terim, Türkiye'den transfer etmek istediği ismi de resmen duyurdu.

İşte Fatih Terim'in sözleri;

"YENİ HİKAYE YAZMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

"Böyle bir kulübe geldiğim için çok mutluyum. Büyük bir kulübe geldiğimi biliyorum. Çok çabuk gelişti her şey. Atina'da olduğum için çok mutluyum. Sayın başkanla İstanbul'da çok kısa süre beraber olup yeni hedefler, ufuklar için beraberce büyük bir aile olarak yeni başarılara, yeni hikaye yazmaya devam edeceğiz."

"BÜYÜK TAKIMDAYSANIZ BÜTÜN KUPALARA TALİP OLMALISINIZ"

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"Önceki görev yapan hocamıza bana iyi bir takım bıraktığı için teşekkür ederim. Ancak futbol böyle bir şey, zaman zaman ayrılıklar ve beraberlikler olabiliyor. Şahsımla ilgili söylediği güzel şeylere teşekkür ederim, kendisine başarılar diliyorum. Onun bulunduğu yerden daha ileriye taşımak için var gücümüzle çalışacağız. Şampiyonlar Ligi müziğini de Panathinaikos Stadı'nda dinlemeyi ümit ediyorum. Herkesin bir oyun felsefesi ve oyun anlayışı var. Bu kadar kısa dönem içerisinde hem oyuncuları tanıyacağız hem eskiyi izleyeceğiz. Yeni alışkanlıkları bir arada tutmak çok kolay değil ama yapmaya çalışacağız bunu en kısa zamanda. Hemen maçımız var. Eğer büyük takımdaysanız bütün kupalara talip olmalısınız. Mümkünse kendi oyun anlayışımı bir an evvel aşılamaya çalışacağım. Biraz baskıya yönelik, temponun yüksek, pasın ve oyun kontrolünün bizde olduğu bir anlayışı yapmaya çalışacağım. Zaten benim oyun anlayışımı biliyorsunuz."

"BAKASETAS'I İSTİYORUM"

Soru: "Türkiye'den oyuncu transfer etmeyi düşünüyor musunuz?"

Fatih Terim: "Bakasetas. 1 Ocak itibarıyla resmi transfer dönemi başlıyor. Sportif Direktörümüz Giannis ile beraber bu mevzuları konuşuyoruz. Eğer ilgilendiğimiz bir şey olursa bunu bizim ağzımızdan duymanızda yarar var. Doğruyu biz söyleriz. Konuşuyoruz ama şu anda herhangi bir kararımız yok. Mevcut takımımı görmeden herhangi bir karar vermek istemiyorum çünkü ben oyuncularıma güveniyorum. Ben geleli 3 gün oldu, kimi istemeyebilirim ki? Bu çok mantıklı değil. O yüzden bütün bilgileri sevgili dostum Giannis'ten alıyorum. Transferin memleketi olmaz, kendi ülkemizden de her yerden de doğru insanı almak için uğraşabiliriz. Belhanda çok önemli, çok ciddi, çok büyük oyunculardan bir tanesidir. Ancak o seçimini yaptı diye biliyorum. Büyük ihtimalle Katar'a gidiyor diye biliyorum."

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"MEYDAN OKUMAYA GELDİM"





"Ben buraya meydan okumaya, hikaye yazmaya geldim. Bu konuda benimle aynı düşünen bir başkan ve arkadaşlar var. Şampiyon olmak istiyorsanız, şampiyon gibi davranmak zorundasınız. Benim heyecanım ve coşkum en yüksek seviyede. Takımımızın büyük bir aile olduğunu düşünüyorum. Şampiyonluk için o büyük aileye ihtiyaç var. Panathinaikos taraftarlarının, takımımızın neye hasret olduğunu da biliyorum. Bunun için çok çalışacağız. Eksik yerleri bir an evvel onaracağız. Zaman içerisinde bu değişikliği göreceksiniz. O yüzden hiçbir kuşkum yok. Türkiye'de neredeyse şampiyon olmadığım yıl çok azdır. Şampiyon olmanın hazzı kaç defa olursanız olun başka bir şey. En az o kadar açım ben de ve taraftarlarımızın ne istediğini biliyorum."

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"İYİ ANLAŞABİLECEĞİM BİR BAŞKAN BENİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİYDİ"

"Aşağı yukarı 30'dan fazla kupa kazandım Allah'a şükür. Başkanımız ile oturduktan sonra bir araya geldiğimizde bana takımı, Atina'yı, Yunanistan'ı, ne istediğini, neler beklediğini çok güzel anlattı. Dolayısıyla çok etkilendim ve karşılıklı bir sevgi, elektrik oluştu. O günden bu tarafa beni bir saniye yalnız bırakmadılar. Bu sevgi ve saygı seli içerisinde bana ne istediğini çok güzel anlattı. Ben de yeni bir hikaye yazmaya geldim. Bıraktığımdan beri çeşitli ülkelerden, özellikle Körfez'den çok fazla istek oldu. Hep 'hayır' dedim. Buraya gelirken çok fazla düşünmedim. Ne kadar kupa kazanırsak kazanalım, ne kadar şöhret sahibi olursak olalım biz de insanız. Ben de hayatını güven üzerine yaşayan bir insanım. Başkanımıza da buradan çok teşekkür ediyorum. İyi anlaşabileceğim bir başkan benim için çok önemliydi. Genel olarak birçok başkanla çalıştım, herkesin de bizde bir karnesi var. Sayın başkana buradan düzgün, dürüst ve her şeyi olduğu gibi anlattığı için çok teşekkür ederim."

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"GALATASARAY'DA AYNISINI YAŞADIK"





"Ben, Yunanistan'a çok geldim. Bu kardeş ülkeyi çok seven biriyim. Yeni bir challenge diyebilirsiniz evet. Meseleyi doğru anlatmak çok önemli. 14 sene şampiyon olmamış... Ortada bir hasret var mı, var. Biz daha evvel bunu Galatasaray'dan biliyoruz. 14 sene biz de olmamıştık, sonradan herkesi geçtik. 8 defa şampiyon oldum ama kaybettiklerim de averaj ya da 1 golle. İnsan 14 sene hasret çeker. Şu bir gerçek ki sonuca bakmak, alınan neticeye bakmak çok önemli."

"BAYAĞI BİR SIKINTIMIZ VAR"

"Oyunculara dokunmaya çalışıyorum. Bir yandan geçmiş maçları seyrediyorum, bir yandan sakatlıklarla uğraşıyoruz. Sadece 2 stoperimiz değil, bayağı bir sıkıntımız var. Bir yandan da kulübe gidiyoruz devamlı. Gece 1-2 gibi yatmaya gidiyorum otele, sabah geliyorum tesislere. Burada bulduğum arkadaşlar da benim için kıymetli. Onları da beraberce çalışmaya zorluyorum. Şu anda fotoğraf şu; ayın 3'ünde maçımız var, 7'sinde var, yeni yıl var. Tanışıyoruz, isimleri ezberliyoruz, bazılarıyla tek tek konuşuyoruz. Çarşamba günü bana bir mesaj verebilir takım. Bir mesaj da almak istiyorum. Bu tip değişikliklere en çabuk tepki gösterenler futbolculardır. Çünkü çalışmak, oynamak ve kazanmak zorundadır. O yüzden diyaloglarımız daha da bire bir artacak. Yarından itibaren ne oynamak istediğimizi görsel olarak analizle göstereceğiz. Geçmişten gelen başarılı/başarısız şeyleri analiz edeceğiz. Göstereceğiz kendilerine ve isteyip istemediğimiz şeyleri açıkça söyleyeceğiz. Aşağı yukarı bir dakikamız bile yok. Eşim ve çocuklarım geliyor, karşılamaya da gidemedim. Ben oyuncuları çok severim çünkü ağır bir iş yapıyorlar. Hiçbir zaman da onlarla ilgili kötü düşünmedim. Ancak yüz yüze gelip seninle beraber çalışmayı düşünmüyorum diyecek kadar da açık olurum."

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"SABAHA KADAR PLAYSTATION OYNAYACAKLARINA..."

"Ben uzun süredir kampı kaldırdım. Ayrı bir yerde, ayrı bir yatakta sabaha kadar PlayStation oynamaktansa kendi evinde eşi ve çocuğuyla olmasını daha doğru buluyorum. Ben onlara inanıyor ve güveniyorum. Bunun dışında bir şey görür ya da duyarsam gereğini yapma yetkim var. Maç günleri öğlenden itibaren beraber oluyoruz. Sonra beraber istirahat ediyoruz stadyuma en yakın yerde. Sonrasında da maça gidiyoruz. 6-7 yıldır böyle uyguluyorum, çok da faydasını gördüm."

"BELKİ GENÇ OYUNCULARIMIZI KADROYA ALABİLİRİZ"

"Ben bu oyunu 99'da da 2000'de de içeride de dışarıda da oynayanım. Şampiyon olurken de Avrupa Şampiyonu olurken de oynayanım, Milan'da da Fiorentina'da da A Milli Takım'da da oynatanım. Tek sıkıntımız olabilir, geçişte zarar görmeyelim. Çabuk adapte olmak için müsait haftalarda U-19 veya B Takımımız ile taktik idmanları yapabiliriz. Aynı zamanda elimizdeki gençleri de görmek istiyorum. Belki de çok faydası olmayan bir yabancı oyuncu yerine kendi ülkemizin bir genç oyuncusunu koyabiliriz."