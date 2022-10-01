Canlı anlatım: Adana Demirspor - Galatasaray maçı

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Spor Toto Süper Lig'de 8. hafta heyecanı Adana Demirspor - Galatasaray maçı ile devam ediyor.

Maçta ilk devre oynanıyor

Galatasaray 0-0 Adana Demirspor

İLK 11'LER

Adana Demirspor: Ertaç; Svensson, Samet, Semih, K. Rodrigues, N'Diaye, Stambouli, Yusuf, Belhanda, Onyekuru, Emre

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Dubois, Torreira, Midtsjö, Yunus, Mertens, Kerem, Gomis.

Adana Demirspor ile oynadığı son yedi Süper Lig maçının altısını kazanan Galatasaray, galibiyetlerinin tamamında 2+ gol sevinci yaşadı ancak fileleri havalandıramadığı tek karşılaşmayı geçen sezon bu statta 2-0 kaybetti. Evinde oynadığı son dört Süper Lig maçını kazanan Adana Demirspor, daha uzun bir seriyi en son 1988 senesinde çıktığı ilk altı iç saha karşılaşmasında yakaladı. Teknik direktörlüğünde sekizinci kez üst üste dört iç saha galibiyeti alan Vincenzo Montella, daha önceki yedi serinin hiçbirini beşinci maça taşıyamadı. Bu sezon deplasmanda oynadığı dört Süper Lig maçının üçünü kazanan Galatasaray, 2021/22'nin tamamında dış sahada aldığı galibiyet sayısını şimdiden yakalamak istiyor.

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Adana Demirspor, Süper Lig'in ilk yedi maçları itibarıyla en fazla galibiyet aldığı, gol attığı ve puan topladığı sezonu yaşıyor. Süper Lig'de maçın oynandığı haftaya liderlik koltuğunda giren takımlara konuk olduğu son altı karşılaşmanın birini kazanan Galatasaray, tek galibiyetini Şubat 2021'de Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup ederek aldı.

Süper Lig'de geride kalan süreçte ilk golü attığı beş maçı da kazanan Adana Demirspor, bu şekilde puan kaybetmeyen takımlar arasında en yüksek sayının sahibi. Galatasaray ise bu süreçte açılış golünü yediği karşılaşmalardan en fazla puan çıkaran ekip.

Bu sezon Süper Lig'de çektiği sekiz isabetli şutun dördünü gole çeviren Adana Demirspor orta sahası Younes Belhanda, şimdiden 2021/22'nin tamamında ulaştığı sayıları geride bıraktı.

Süper Lig'in ilk yedi haftasında Galatasaray'ın en fazla şutunda pay sahibi olan oyuncu Sergio Oliveira'ydı. Görev yaptığı son iki maçta tabelayı iki kez değiştiren Portekizli orta saha, bu katkılarla sarı-kırmızılı ekibe 4 puan kazandırdı.

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Yabancı meslektaşlarına rakip olduğu son 10 Süper Lig maçının sekizini kazanan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, son iki karşılaşmadan puan çıkaramadı.

ADANA DEMİRSPOR GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Adana Demirspor - Galatasaray maçı saat 20:00'da başladı. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanıyor. Halil Umut Meler'in yönettiği karşılaşmanın VAR hakemi Hakan Ceylan.