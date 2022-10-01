Galatasaray'da Adana Demirspor maçı sonrası tepki! Kerem Aktürkoğlu ve Yunus Akgün...

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Süper Lig'in 8. haftasında lider Adana Demirspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi.

Golsüz eşitlikle sona eren mücadelede Kerem Aktürkoğlu ve Yunus Akgün'ün performansları tepki topladı.

OKAN BURUK'TAN 3 DEĞİŞİKLİK

Sarı kırmızılı futbol takım, müsabakaya Fernando Muslera, Sacha Boey, Victor Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Leo Dubois, Lucas Torreira, Fredrik Midtsjö, Yunus Akgün, Dries Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Bafetimbi Gomis ilk 11'le çıktı.

Teknik direktör Okan Buruk, ligin 7. haftasında Arabam.com Konyaspor'a 2-1 üstünlük sağladıkları maçta ilk 11'de oynattığı Emin Bayram, Patrick van Aanholt ve Oliveira’yı Adana Demirspor karşısında yedek soyundurdu. Buruk, bu oyuncuların yerine ilk 11’de Abdülkerim Bardakcı, Leo Dubois, Fredrik Midtsjö’ye şans verdi.

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OYUNDAN ÇIKMADILAR

Oyun içerisinde 5 kez değişiklik yapan Okan Buruk, Kerem Aktürkoğlu ve Yunus Akgün'ü 90 dakika boyunca sahada tuttu.

9 KEZ KARAVANA

İki milli oyuncu, Adana Demirspor karşısında attığı toplam 9 şutun hiçbiri kaleyi bulmadı.

TARAFTARDAN ELEŞTİRİ

Galatasaraylı taraftarlar, Kerem ve Yunus'un performanslarını eleştiren çok sayıda paylaşımda bulundu. Okan Buruk'un da değişiklik tercihleri tepki topladı.

KERİMOĞLU: 'OKAN HOCA NEDEN SABRETTİ?'

Yayıncı kuruluşta yorumculuk yapan Galatasaray'ın eski oyuncularından Tugay Kerimoğlu, "Okan Buruk, Yunus ve Kerem'e 90 dakikada neden sabretti anlayamadım" ifadelerini kullandı.

KEREM VE YUNUS BU SEZON NE YAPTI?

Geçen sezon Galatasaray'ın en formda oyuncularından biri olan Kerem Aktürkoğlu, yeni sezonda 7 maçta forma giydi ve 2 gol kaydetti.

Yunus Akgün de takım arkadaşı gibi 7 maçta oynarken 1 asist yapabildi.