Adana Demirspor - Antalyaspor maçında Süper Lig tarihine geçen gol!

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Trendyol Süper Lig 18. hafta maçında Adana Demirspor ile Antalyaspor karşı karşıya geldi. Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 2-1 kazandı.

AKINTOLA'DAN TARİHE GEÇEN GOL

Adana Demirspor maça golle başladı. Savunma arkasına atılan topta Akintola, 19. saniyede golü attı ve takımını öne geçirdi.

Akintola'nın bu golü, Süper Lig tarihinde atılan en erken 6. gol olarak kayıtlara geçti.

Süper Lig tarihinin en erken golleri:

1- Muhammet Demir: 10 saniye (2021/22 sezonu: Gaziantep FK - Başakşehir)

2- Darryl Roberts: 12. saniye (2008/09 sezonu Eskişehirspor - Denizlispor)

3- İlhan Parlak: 15. saniye (2005/06 sezonu Sivasspor - Kayserispor)

4- Umut Bulut: 17. saniye (2007/08 sezonu Trabzonspor - Gaziantepspor)

5- Vedat İnceefe: 18. saniye (2001/02 sezonu Galatasaray - Göztepe)

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6- David Akintola: 19. saniye (2023/24 sezonu Adana Demirspor - Antalyaspor)

İKİNCİ GOL EMRE AKBABA'DAN GELDİ

Adana Demirspor, 45. dakikada Emre Akbaba'nın golüyle skoru 2-0'a getirdi.

ANTALYASPOR ERDOĞAN İLE UMUTLANDI

Antalyaspor, 85. dakikada Erdoğan Yeşilyurt'un golüyle farkı 1'e indirdi ve takımını umutlandırdı.

90. DAKİKADA PENALTI KAÇTI

Antalyaspor, 90. dakikada penaltı kazandı. Topun başına geçen golcü isim Adam Buksa, penaltıdan yararlanamadı ve maç 2-1 Adana Demirspor üstünlüğüyle sona erdi.

GALİBİYET HASRETİ SON BULDU

Ligde 6 maçlık galibiyet hasretine son veren Adana Demirspor, puanını 27'ye yükseltti.

ANTALYASPOR'UN MÜTHİŞ SERİSİ BİTTİ

Bu maça kadar ligde oynadığı son 7 maçta mağlup olmayan (4 galibiyet, 3 beraberlik) Antalyaspor, bu yenilgi sonrası 24 puanda kaldı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

1. dakikada santra vuruşunun ardından topu alan Yusuf Sarı, savunma arkasına sarkan Akintolaya pasını attı. Ceza alanına girip kaleci ile baş başa kalen Akintola vuruşunu yaparak meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0

15. dakikada Michut kendi yarı sahalarından savunma arkasına sarkan Akintolaya havadan pasını attı. Topu kontrol eden Akintola ceza sahası içine kadar girip kaleci ile baş başa kaldı. Sol çaprazdan Akintola şutunu çekerken top yan ağlarda kaldı.

24. dakikada Bünyamin’in ön direğe ortasında topu savunmadan Semih karşıladı. Semih’in karşıladığı top Kaluzinski’nin önüne düştü. Kaluzinski gelişine sağ ayağıyla şutunu çekti. Meşin yuvarlak auta çıktı.

31. dakikada sol kanatta topu alan Erdoğan ceza sahası içerisine ortasını açtı. Topa yüksele Van De Streek kafa vuruşunu yaptı. Meşin yuvarla az farkla direğin yanından auta çıktı.

45. dakikada sağ kanattan Semih’ten pası alan Akintola topu ceza alanına ortaladı. Herkesi aşan topu diğer kanattan Zeneli kontrol etti. Zeneli altıpas içerisinde ortasını açtı. Gerilerden gelen Emre Akbaba göğsü ile yaptığı dokunuş ile meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 2-0

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Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

55. dakikada sağ çaprazdan İsmail’in ceza sahasına açtığı ortada Zeneli topa yükselip kafa vuruşunu yaptı. Meşin yuvarlak soldan auta çıktı.

60. dakika orta sahadan topu Van De Streek ceza alanına kadar ilerledi, sol çaprazda bulunan Buksa’ya pasını attı. Ceza alanı içinde Buksa şutunu çekti, savunmaya çarpan top kornere çıktı.

85. dakikada ceza sahası alanı dışında çıkan topu kontrol eden Erdoğan, sol çaprazdan ceza alanına girer girmez uzak köşeye şutunu çekti. Meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-1

88. dakikada ceza sahası içinde Veysel, Stambouli’nin müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Burak Pakkan penaltı noktasını gösterdi.

90. dakikada penaltıda topun başına geçen Buksa'nın şutunda top sol üstten farklı şekilde auta çıktı.