Beşiktaş'tan Yusuf Sarı için Adana Demirspor'a resmi teklif!

Haberin Devamı

Ara transfer döneminde kadroda yenilemeler yapması beklenen Beşiktaş'tan ilk hamle geldi. beIN SPORTS'un haberine göre Siyah-beyazlı kulüp, milli futbolcu Yusuf Sarı için Adana Demirspor'a 2,5 milyon euro teklif yaptı.

Rizespor'dan 2022 yazında bedelsiz olarak Adana Demirspor'a gelen Yusuf Sarı, burada yaptığı çıkışla Milli Takım'a kadar yükselmişti. 25 yaşındaki futbolcu bu sezon ligde çıktığı 14 maçta 6 asist yaptı.

MURAT SANCAK: YUSUF SARI'YA CİDDİ TEKLİFLER GELİYOR

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, geçen hafta Yusuf Sarı ile ilgili şunları söylemişti: Yusuf Sarı ile ilgili çok ciddi teklifler var. Rusya, Fransa ve İtalya'dan geliyor. Zenit ciddi şekilde istiyor. Marsilya, Rennes, Lyon var hatta bir takım daha var ama o takımın adını vermeyeyim. Ederini bulursa neden gitmesin? Ederini bulur, kendisi de gitmek isterse tutmak büyük hata olur.