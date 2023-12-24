Beşiktaş'a Gedson Fernandes müjdesi! Hatayspor kamp kadrosu açıklandı...

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U-19 Akademi Takımının Teknik Sorumlusu Serdar Topraktepe yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışması olarak gerçekleşti.

Isınma koşuları, pas ve 5’e 2 çalışmasıyla başlayan idman, yan top ve taktiksel çalışmalarla sona erdi.

Basına kapalı yapılan idman, yaklaşık 50 dakika sürdü.

Siyah-beyazlılar, deplasmandaki Hatayspor maçı için bugün saat 14.00’te Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan özel bir uçakla Adana’ya ve ardından karayoluyla Mersin’e giderek kampa girecek.

GEDSON FERNANDES MÜJDESİ

Beşiktaş'ta sakatlığını atlatan Gedson Fernandes kadroya dahil edildi.

Sakatlıkları devam eden Emrecan, Necip, Umut, Chamberlain, hazır olmayan Tayyip, kadro dışı olan Bailly, Rosier, Onana, Ghezzal ve Aboubakar ise kadroda yer almadı.

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Beşiktaş'ta, Hatayspor maçı kadrosunda şu isimler bulunuyor: