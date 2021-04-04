Acun Ilıcalı efsane ismi Dominik'te ağırladı! Sosyal medyadan paylaştı

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, ünlü arkadaşlarıyla yaptığı sosyal medya paylaşımlarına bir yenisini ekledi.

Fenerbahçeliliği ile bilinen ve aynı zamanda Hollanda Eredivisie ekiplerinden Fortuna Sittard'ın sahibi olan Ilıcalı, eski NBA oyuncusu ve Avrupa basketbolunun önemli isimlerinden Marko Jaric'i Dominik'te ağırladı.

İki ünlü isim, çocuklarıyla birlikte tekne turu yaparken Acun Ilıcalı bu anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Marko Jaric basketbolculuğunun yanı sıra, ünlü model Adriana Lima ile yaşadığı evlilikle de gündemden düşmemişti.

"TÜRKİYE'DEN TAKIM SATIN ALMAM"

Acun Ilıcalı, geçtiğimiz günlerde NTV'de katıldığı bir programda açıklamalarda bulunmuş ve Türkiye'den bir kulüp satın almayı planlamadığını söylemişti.

Ilıcalı, "Türkiye'den futbol takımı satın alma girişimim olmaz. Ülkemizdeki futbol anlayışından mutlu değilim. Futbolu benim gibi göremeyen insanlar oldukça üzülüyorum. Futbolun bizi birleştirmesi lazım. Benim en yakın arkadaşım Galatasaraylı, kızım Galatasaraylı. Hepimiz başka kulüpler tutabiliriz. O kulüplerle ilgili farklı düşüncelerimiz olabilir. Ben hayatımda Galatasaray veya Beşiktaş'la ilgili kimseyi kızdırmadım. Fenerahçeliyim, takımımı seviyorum ama bu yüzden diğer takımlı taraftarları üzemem. Kulüpten ötürü alerji oluşmuyor bende" ifadelerini kullanmıştı.

"HEDEFİM PREMIER LİG"

Premier Lig'den takım almak istediğini söyleyen ünlü televizyoncu, "Hollanda'daki takım sahipliğimle bu işi öğreniyorum. Amacım bu işi tam anlamıyla öğrendikten sonra İngiltere Premier Lig'den bir takım almak ve o takımla başarıyı yakalamak. Bakalım hayırlısı" şeklinde konuşmuştu.

Ilıcalı'nın sahibi olduğu Fortuna Sittard, 28 haftası geride kalan Hollanda Eredivisie'de 34 puanla 12. sırada yer alıyor.

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