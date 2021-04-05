İngiltere'yi sarsan itiraf röportajı! Premier Lig'de oynayan evli bir futbolcudan 9 aylık çocuğu var...

Spor Arena Dış Haber - İngiliz futbolu, The Sun'da yayınlanan bir röportajı konuşuyor. İsmi Jaqueline olan ve haberde Jaqueline Sousa olarak geçen ancak 'Sousa' soyadının takma olduğunun altı çizilen bir kadın, verdiği röportajda şu anda Premier Lig'de oynayan ve evli olan bir futbolcuyla ilişkisi bulunduğunu ve bu ilişkiden 9 aylık bir kızı olduğunu itiraf etti.

Etkinlik hostesliği yapan 33 yaşındaki Jaqueline'in açıklamaları şu şekilde:

"Bütün enerjimi onun için harcadım. Zor zamanlardı. Bana beni çok sevdiğini söylüyordu. Evlendiği gün bile bana mesaj yazıyordu. Düğününde ve düğün sonrası partide benimle mesajlaştı. Balayı için tuttukları özel uçağa benimle konuşabilmek için internet paketi de ekletmişti. Evlendiği gün onunla ayrılmak istedim. Çok üzüldü. Kardeşi bile bana onun düğünde çok kötü hissettiğini, aslında benimle olmak istediğini söylemişti."

"DÜĞÜN HAFTASINDA BENİ VE ARKADAŞLARIMI TATİLE YOLLADYIP PARASINI ÖDEDİ"

"Benim sürekli hayatında olacağımı söylüyordu. Tek aşkı olduğumu ve hayatının sonuna kadar benimle olmak istediğini söylerdi. Düğününün olduğu hafta beni ve en yakın arkadaşlarımı 5 yıldızlı bir otelde tatile gönderdi. Bütün ödemeleri kendisi yaptı. Daha iyi hissetmem için yapmıştı bunu ama aklım onun düğünündeydi. Ben de onu çok seviyordum bunu saklayamam."

"EVLİLİĞİN BİR ANLAMI OLMADIĞINI SÖYLÜYORDU"

"Düğününden sonraki aylarda görüşmeye devam ettik. Bana kız arkadaşı gibi davranıyordu. Kıskançtı, yanımda o olmadan dışarıda yemek yememe izin vermiyordu. Geceleri birlikte olabilmek için sürekli bir bahane bulup yanıma geliyordu. Evliliğinin onun için bir anlamı olmadığını söylüyordu bana sürekli."

"HAMİLE OLDUĞUMU SÖYLEYİNCE İŞLER DEĞİŞTİ"

2019'un sonlarında hamile olduğumu öğrendim. Çocuk ondandı. Başka bir ihtimal yoktu. Birkaç hafta sonra bunu ona söyledim. Tepkisi sonrasında şok oldum. Daha önce çocuklarımız olmasını istediğini söyleyen kendisiydi ama olay gerçeğe dönünce başka tepki verdi."

"MADDİ OLARAK YARDIM EDECEĞİNİ SÖYLEDİ AMA..."

"Bir şekilde anlaşma yolu bulmaya çalıştık. Çocuğu doğurmak istiyordum. Sonunda çocuğun fiziksel olarak babası olamayacağını ancak maddi anlamda bana yardım edeceğini söyledi. Doğuma yaklaşırken eşi, beni ve hamile kaldığımı öğrendi. O andan itibaren ben hiç yokmuşum gibi davranmaya başladı. Benim veya çocuğumun durumunu hiç sormadı. Yalnız kalmıştım. Peri masalı, kabusa dönmüştü. Hayatımın en kötü dönemiydi. Depresyon sebebiyle işimi de kaybetmiştim. Kendimi çok kötü hissediyordum. Hayatta en çok sevdiğim kişi beni yok etmişti. En ihtiyaç duyduğum hamilelik döneminde aramadı bile. Doktor masraflarını zar zor karşılayabiliyordum. Hayatıma nasıl devam edeceğimi bilemedim."

"AĞZIMI KAPALI TUTMAK İÇİN PARA TEKLİF ETTİ"

"Hamileliğimin 8. ayında onun için çalışan biri bana ulaştı. Doğuma 3 ay kalmıştı ve finansal olarak bir anlaşma yapmak istediklerini söyledi. Bu anlaşma, konuyla ilgili kimseye bir şey söylememem gerektiğini kapsıyordu. Futbol kariyeri zarar görmemeliydi. Çünkü futbol kariyeri benden ve kızından daha önemli. O yardımı alarak kızımın babasının kim olduğunu açıklamayacaktım. Önerdikleri para da çok azdı. Yatırımlarının olduğunu ve elinde yeterince para olmadığını söylüyordu. Bu anlaşmayla yeniden bana ve çocuğuna değer verebileceğini düşünmüştüm."

"DNA TESTİ YAPTIRMAKTAN KAÇTI"

"Çocuğum doğar doğmaz beni hayatından tamamen kesip attı. Kötü durumdaydım. Bir avukat tuttum ve ona DNA testi için belgeler gönderdik. Sürekli kaçamak cevaplar vererek rutin DNA testini bile yaptırmadı. Hala da yaptırmış değil."

"KULÜBÜNE DİLEKÇE YAZDIM"

"En sonunda kulübüne bir yazılı dilekçe gönderme kararı aldım. Avukatım aracılığıyla bunu yaptım. Kulübü artık bunu biliyor."

"EVLİLİĞE DÖNÜŞECEK BİR İLİŞKİSİ OLDUĞUNU BİLMİYORDUM. HEP BENİMLE VAKİT GEÇİRİRDİ"

"İlişkimiz 2018'de bana internet üzerinden mesajlar göndermesiyle başladı. 1 yıl kadar mesajlaştık. Erotik mesajlaşmalar da buna dahil. Bir yıl sonra bit otel odasında buluştuk. Nişanlı olduğundan haberim yoktu. Kız arkadaşı olduğunu biliyordum ama ondan çok benimle vakit geçiriyordu. Sorduğumda da yakında bitecek bir ilişki olduğunu söylüyordu. Sporcular dinlenmelerine zaman ayırır ama o her antrenmandan sonra benim yanıma geliyordu. Beni oynadığı maçlara da çağırdı. Nişanlısının oturduğu bölümden bilet verdi. Onunla tanıştım. Onu da benim önemli bir şey olmadığıma inandırmıştı."

10.000 TL'ye varan "Hoş geldin bonusu" sadece Misli.com'da! Hemen üye ol...