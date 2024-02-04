Abdullah Avcı: 'Trabzonspor hiçbir zaman vazgeçmez'

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Süper Lig'de Beşiktaş'a 2-0 mağlup olan Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İşte Abdullah Avcı'nın sözleri;

Son haftalarda oynadığımız en iyi oyundu. Yapamadıklarımız ne dersen, topa sahip olduğumuz dönemlerde erken final pasları attık. Bazen topa sahip olduk atak sonuçlandırdık. Duran top organizasyonlarımız var. Hem ilk yarıda hem ikinci yarıda pozisyonlarımız var. Oyunu genel anlamdaki son haftalarda oynadığımız en iyilerdendi. Yeterli mi? Oyun olarak kaybetmedik, skora olarak kaybettik.

HAKEM TEPKİSİ

Beni biliyorsunuz, hakem hakkında hiç konuşmuyorum. 5 taneyi geçmez. Bir hakem seneler evvel bir hakem hata yapmış maçımızda. Hakem de formsuz, ben de formsuzum. Bu maçı ona bağlayamayız demiştim. Hakem arkadaşımız arayıp teşekkür etmişti. Geçen hafta 1-0 galibim, 46. dakika... Top tacın dışına çıkıyor, oyun devam ediyor, kırılma golü yiyorum. Zaten şu an dalgalı giden bir süreç... Hiçbir ses yok. Bugün penaltı pozisyonu. Sordum ben test etmek için. 44-45. dakika... Ben aynısını Fenerbahçe maçında, 3-2 kazandığımız maçta, şunu söyledim. 'Merak ediyorum, bilmiyorum, açıklama yaparlarsa çok iyi olur.' dedim. Mehmet Can'ın forması çıktı, penaltı ve devam etti. Fenerbahçe'ye penaltı verildi. Bugünkü pozisyon için bilgilendirme yaparlarsa sevinirim. Bu top dönüyor gol oluyor. Devreye kırılma golüyle gidiyorum.

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TRABZONSPOR VAZGEÇMEZ

Bu süreç biraz yorucu. Trabzonspor hiçbir zaman vazgeçmez, devam eder. Bugün geldiğimiz günden itibaren koyduğumuz hedeflerden şaşma yok. 1 haftada 3 maç... Bugün büyük bir takıma karşı, aynı süreci yaşayan, bizimle benzer zorlukları yaşayan, 3'üncü 4'üncülük yarışında olduğumuz Beşiktaş'a kaybettik.