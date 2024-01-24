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Abdülkerim Bardakcı'ya nazar değdi! Galatasaray’ın o maçlarını kaçıracak

Güncelleme Tarihi:

#Galatasaray#Abdülkerim Bardakcı#Süper Lig
Abdülkerim Bardakcıya nazar değdi Galatasaray’ın o maçlarını kaçıracak
Oluşturulma Tarihi: Ocak 24, 2024 07:00

G.Saray’ın en istikrarlı isimlerinden biri olan milli oyuncu en az 3-4 hafta forma giyemeyecek. Sarı kırmızılılara geldiği günden bu yana takımdan en fazla 8 gün uzak kalan ve tek seferde en fazla iki maç kaçıran Abdülkerim Bardakcı’nın sol alt arka adale grubunda ikinci derece zorlanma, kanama ve kısmi yırtık tespit edildi. Yıldız oyuncu Süper Lig’de dört, kupada bir maç kaçıracak.

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Trabzonspor’u deplasmanda 5-1 yenen Galatasaray’da buruk bir sevinç yaşanıyor. Sarı kırmızılıların hem geçen sezonki şampiyonluğu hem de bu sezonki başarılı performansında büyük pay sahibi olan Abdülkerim Bardakcı, Trabzon deplasmanının ilk yarısında sakatlanırken milli oyuncunun durumu belli oldu. Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, başarılı savunma oyuncusunun sol alt arka adale grubunda ikinci derece zorlanma, kanama ve kısmi yırtık tespit edildiğini bildirildi.

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BU SEZON 32 MAÇTA FORMA GİYDİ

Galatasaray’da bu sezon 32 resmi maçta oynayan ve takımı en istikrarlı isimlerinden olan Abdülkerim’in en az 3-4 hafta sahalardan uzak kalacağı belirtildi. Başarılı oyuncu ligde İstanbulspor, Gaziantep, Samsunspor ve Başakşehir kupada Bandırmaspor maçlarını kaçıracak. Yıldız oyuncu 15 Şubat’taki Sparta Prag maçlarına ise yetiştirilmeye çalışılacak. Abdülkerim daha önce Galatasaray kariyerinde en fazla 8 günlük sakatlıklar yaşarken geçen sezon dahil toplamda beş maç kaçırdı.

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ANGELiNO’YA FRANSA’DAN DEV TALiP

G.Saray’da sezon sonuna dek kadroda düşünülmeyen Angelino’ya sürpriz bir talip çıktı... Fransız gazetesi L’Equipe’te yer alan habere göre uygun fiyatlı bir sol bek arayan Olympique Marsilya Angelino’yu listeye aldı. Marsilya’nın, İspanyol oyuncunun bonservisini almak için RB Leipzig ile temasa geçtiği ifade edildi. Angelino, G.Saray’da bu sezon 19 maçta oynadı.

ABDÜLKERiM’iN KAÇIRACAĞI MAÇLAR

25 Ocak: İstanbulspor
29 Ocak: Gaziantep FK
4 Şubat: Samsunspor (D)
6 Şubat: Bandırmaspor
11 Şubat: Başakşehir

ABDÜLKERiM’iN SAKATLIK GEÇMiŞi

SEZON GÜN K.MAÇ
2022/23 6 1
2022/23 7 1
2023/24 4 1
2013/24 8 2

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#Galatasaray#Abdülkerim Bardakcı#Süper Lig

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