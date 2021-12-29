Abdülkadir Sünger’in gecesi

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Hakem son düdüğü çalmadan saniyeler önce Nelsson’a çarpan top herkesin şaşkın bakışları arasında ağları bulurken maç kimsenin, büyük olasılıkla 1. Lig’in düşme hattındaki Denizlispor’un bile beklemediği şekilde 3-3’e geliyor ve uzatmalara gidiyordu. İdeal kadronun ne olduğunun dengesini şaşırdığımız bir rotasyon sirkülasyonunda, Galatasaray maça tam kadroya yakın bir dizilişle çıktı. Bir salı gecesi ve görece önemsiz bir kupa maçında tribünleri dolduran taraftarlar, Galatasaray’ın neredeyse tek kale oynadığı ve dünyaları kaçırdığı bir 45 dakika sonun

da, iki kez kaleye gelen Denizli’nin 2-1 üstün şekilde devreye gittiğine şahit oluyorlardı ama çileleri daha bitmemişti.

Gözden Kaçmasın Galatasaray - Denizlispor maçına Abdülkadir Sünger damgasını vurdu Haberi görüntüle

DURUP DURURKEN UZATTI

İkinci yarıya başlarken Cicaldau ve Barış Alper’in yerlerine Halil ve Kerem’i oyuna aldı Fatih Terim. Değişikliklerin ardından, önce Halil, sonra kontratı uzayınca eski günlerine dönen Muhammed’in golleriyle skor ikinci yarının ilk 5 dakikası bitmeden 3-2’ye geldi. Sonraki dakikalarda kaçırması atmasından daha zor birçok pozisyonu değerlendiremeyen ve bir türlü Denizli’nin 2000 doğumlu kalecisi Abdülkadir’i aşamayan sarı kırmızılılar, maçın bitmesine çok az bir süre kala hem Alpaslan’ın gördüğü kırmızı kartla 10 kişi kaldı hem de kendi kalelerine attıkları golle maçı durup dururken uzattı.

NE ATABiLDi, NE TUTABiLDi

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G.Saray’ın eksik noktalarının toplu simülasyonu gibi maçta, sarı kırmızılılar 90 dakika ve uzatmalar boyunca ne atabildi ne tutabildi. Penaltılara giden ve bitmek bilmeyen maçın sonunda turu geçen, takımı adına bir penaltı attıktan sonra bir de kurtaran Abdülkadir Sünger’in mükemmel performansıyla Denizli oldu.