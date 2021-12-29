Denizlispor'da Fatih Tekke'den Galatasaray galibiyeti yorumu

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Galatasaray'ı yenmenin moral açısından çok önemli olduğunu belirten Fatih Tekke, "Özellikle Abdülkadir’in performansı öne çıktı. Oyuncuların isteği çok önemliydi. Sakatlanan oyuncular oldu. Sakat sakat devam eden oyuncular oldu. İyi bir moral oldu. İstediğimizde neler yapabileceğimizi gösterdik. Çok eksiğimiz var. Galibiyet ligde özellikle çok iyi olacak. O maçı ayağa kalkma maçı olarak görüyorum. Abdülkadir penaltı atmayı hak etti. 'Atmak ister misin' dedim, 'olur' dedi ve attı. Mutluyuz. Galatasaray’a başarılar dilerim futbolda böyle şeyler olabiliyor. diye konuştu.