Galatasaray - Denizlispor maçına Abdülkadir Sünger damgasını vurdu

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Nef Stadı'nda oynanan mücadelede Denizlispor'un kalesini koruyan Abdülkadir Sünger, özellikle ilk devrede yaptığı kurtarışlarla büyük beğeni aldı.

İlk devrede Denizlispor kalesini abluka altına alan sarı kırmızılılar, Abdülkadir Sünger'in ördüğü duvarı geçemedi.

İLK YARIDA HARİKALAR YARATTI

Sarı kırmızılılar Mostafa Mohamed, Alexandru Cicaldau ve Morutan'la birçok kez Denizlispor kalesini yoklarken 21 yaşındaki kaleci Abdülkadir harika kurtarışlarla gole izin vermedi.

Denizlispor'un ilk devrede soyunma odasına 2-1 önde gitmesindeki en büyük pay sahibi Abdülkadir olurken ikinci yarıda Mostafa ve Halil'in gollerine engel olamadı.

FARKA ENGEL OLDU

Müsabakanın son anlarına doğru farkı açmak isteyen Galatasaray, Mostafa ve Halil'le iki net pozisyon daha bulurken Abdülkadir yine kalesini gole kapattı.

YALNIZCA 3 MAÇTA OYNADI

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Denizlispor alt yapısından yetişen Abdülkadir, bu sezon 2'si Türkiye Kupası olmak üzere toplamda 3 maçta görev aldı.