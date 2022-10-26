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Abdülkadir Ömür’e bir şok daha

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#Trabzonspor#Abdülkadir Ömür#Süper Lig
Abdülkadir Ömür’e bir şok daha
Oluşturulma Tarihi: Ekim 26, 2022 07:00

Şanssızlıklar Trabzonspor’un genç orta saha oyuncusu Abdülkadir Ömür'ün peşini bırakmıyor. Geçen hafta sol el serçe parmağı kırılan genç oyuncunun bu kez de sağ kolu sakatlandı. Sargıya alınan kolun MR’ının çekilmesi için şişliğin inmesi bekleniyor.

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Trabzonspor’da geçen hafta sol el serçe parmağı kırılan Abdülkadir Ömür bu kez de diğer kolundan sakatlandı. Sol serçe parmağına atel takılan 23 yaşındaki futbolcunun son antrenmanda sağ kolundan sakatlandığı belirtildi.

İdman esnasında ikili mücadeleye giren ve yerde kalan yıldız futbolcunun, sağ kolu hemen sargıya alınırken, şişlik meydana geldiği ve bu şişliğin inmesinin ardından MR kontrolü yapılacağı belirtildi. Abdülkadir Ömür’ün, yarın akşam UEFA Avrupa Ligi’nde oynanacak Kızılyıldız maçının kadrosunda olup olmayacağı ise belirsizliğini koruyor.

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#Trabzonspor#Abdülkadir Ömür#Süper Lig

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