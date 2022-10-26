UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gol sağanağı! 9 takım bir üst tura yükseldi

Haberin Devamı

UEFA Şampiyonlar Ligi 5'inci haftasında E, F, G ve H Grubunda bugün 8 maç oynandı. E Grubunda deplasmanda Salzburg ile karşılaşan Chelsea, mücadeleden 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Grubun diğer karşılaşmasında ise Milan, deplasmanda Dinamo Zagreb'e konuk oldu ve rakibini 4-0'la geçmeyi başardı.

F Grubu'nda Celtic, evinde Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk’i konuk etti. Mücadele 1-1 sonuçlandı. Grubun diğer maçında da RB Leipzig, evinde İspanyol devi Real Madrid'i ağırladı ve rakibini 3-2 devirmeyi başardı.

G Grubunda ise Sevilla evinde Kopenhag'ı 3-0 mağlup ederken; grubun diğer karşılaşmasında ise iki dev kulüp mücadele etti. Alman ekibi Borussia Dortmund'un evinde İngiliz ekibi Manchester City'yi ağırladığı mücadele 0-0'lık eşitlikle sona erdi.

H Grubu ise gecenin en gollü maçlarının yaşandığı grup oldu. Benfica, evinde Juventus'u 4-3 ile geçerken; diğer maçta ise PSG, evinde Maccabi Haifa'yı 7-2 gibi farklı bir skorla mağlup etmeyi başardı.



UEFA Şampiyonlar Liginde 5'inci hafta maçları, yarın A, B, C ve D Grubunda oynanacak olan karşılaşmalarla tamamlanacak.

Haberin Devamı

Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna kalması kesinleşen takımlar şu şekilde:

Real Madrid, Manchester City, Napoli, Bayern Münih, Club Brugge, Chelsea, PSG, Benfica, Borussia Dortmund



Gecenin maçları ve alınan sonuçlar şöyle:



E GRUBU



Salzburg - Chelsea: 1-2



Dinamo Zagreb - Milan: 0-4



F GRUBU



Celtic - Shakhtar Donetsk: 1-1



RB Leipzig - Real Madrid: 3-2



G GRUBU



Sevilla - Kopenhag: 3-0



Borussia Dortmund - Manchester City: 0-0



H GRUBU



Benfica - Juventus: 4-3



PSG - Maccabi Haifa: 7-2