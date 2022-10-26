Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVOLEYBOLTENİSMOTOR SPORLARIVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena HaberleriFutbol Haberleri

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gol sağanağı! 9 takım bir üst tura yükseldi

Güncelleme Tarihi:

#Şampiyonlar Lig#UEFA#Futbol
UEFA Şampiyonlar Liginde gol sağanağı 9 takım bir üst tura yükseldi
Oluşturulma Tarihi: Ekim 26, 2022 00:07

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan, beşinci haftada oynanan 8 mücadele ile devam etti.

Haberin Devamı

UEFA Şampiyonlar Ligi 5'inci haftasında E, F, G ve H Grubunda bugün 8 maç oynandı. E Grubunda deplasmanda Salzburg ile karşılaşan Chelsea, mücadeleden 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Grubun diğer karşılaşmasında ise Milan, deplasmanda Dinamo Zagreb'e konuk oldu ve rakibini 4-0'la geçmeyi başardı.

F Grubu'nda Celtic, evinde Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk’i konuk etti. Mücadele 1-1 sonuçlandı. Grubun diğer maçında da RB Leipzig, evinde İspanyol devi Real Madrid'i ağırladı ve rakibini 3-2 devirmeyi başardı.

G Grubunda ise Sevilla evinde Kopenhag'ı 3-0 mağlup ederken; grubun diğer karşılaşmasında ise iki dev kulüp mücadele etti. Alman ekibi Borussia Dortmund'un evinde İngiliz ekibi Manchester City'yi ağırladığı mücadele 0-0'lık eşitlikle sona erdi.

H Grubu ise gecenin en gollü maçlarının yaşandığı grup oldu. Benfica, evinde Juventus'u 4-3 ile geçerken; diğer maçta ise PSG, evinde Maccabi Haifa'yı 7-2 gibi farklı bir skorla mağlup etmeyi başardı.

UEFA Şampiyonlar Liginde 5'inci hafta maçları, yarın A, B, C ve D Grubunda oynanacak olan karşılaşmalarla tamamlanacak.

Haberin Devamı

Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna kalması kesinleşen takımlar şu şekilde:

Real Madrid, Manchester City, Napoli, Bayern Münih, Club Brugge, Chelsea, PSG, Benfica, Borussia Dortmund

Gecenin maçları ve alınan sonuçlar şöyle:

E GRUBU

Salzburg - Chelsea: 1-2

Dinamo Zagreb - Milan: 0-4

F GRUBU

Celtic - Shakhtar Donetsk: 1-1

RB Leipzig - Real Madrid: 3-2

G GRUBU

Sevilla - Kopenhag: 3-0

Borussia Dortmund - Manchester City: 0-0

H GRUBU

Benfica - Juventus: 4-3

PSG - Maccabi Haifa: 7-2

Haberle ilgili daha fazlası:
#Şampiyonlar Lig#UEFA#Futbol

BAKMADAN GEÇME!

Simit hangi kültüre ait: Türklere mi yoksa Yunanlılara mı ‘Yemekler ortak değerdir’

Simit hangi kültüre ait: Türklere mi yoksa Yunanlılara mı? ‘Yemekler ortak değerdir’

#Simit
Evinde 63 yerinden bıçaklanmış şekilde bulundu 50 yıl sonra yakalanan katil herkesi şaşırttı...

Evinde 63 yerinden bıçaklanmış şekilde bulundu! 50 yıl sonra yakalanan katil herkesi şaşırttı...

#Cinayet
Öğrenciyken komilik yapıyordu, bugün başbakan oldu... Rishi Sunak ve yeni dönemde İngiltereyi bekleyenler

Öğrenciyken komilik yapıyordu, bugün başbakan oldu... Rishi Sunak ve yeni dönemde İngiltere'yi bekleyenler

#Rishi Sunak

BAKMADAN GEÇME!

Simit hangi kültüre ait: Türklere mi yoksa Yunanlılara mı ‘Yemekler ortak değerdir’

Simit hangi kültüre ait: Türklere mi yoksa Yunanlılara mı? ‘Yemekler ortak değerdir’

#Simit
Evinde 63 yerinden bıçaklanmış şekilde bulundu 50 yıl sonra yakalanan katil herkesi şaşırttı...

Evinde 63 yerinden bıçaklanmış şekilde bulundu! 50 yıl sonra yakalanan katil herkesi şaşırttı...

#Cinayet
Öğrenciyken komilik yapıyordu, bugün başbakan oldu... Rishi Sunak ve yeni dönemde İngiltereyi bekleyenler

Öğrenciyken komilik yapıyordu, bugün başbakan oldu... Rishi Sunak ve yeni dönemde İngiltere'yi bekleyenler

#Rishi Sunak