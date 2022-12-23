ABD herkese açık, Nusret'e kapalı! FIFA'dan soruşturma... Fenerbahçe kazanınca da yapmıştı, yıldız oyuncu tepki göstermişti...

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Ünlü kasap, şef ve restoran işletmecisi; et pişirme ve tuzlama şekli nedeniyle ‘Salt Bae’ adıyla anılmaya başlanan ve bir internet fenomeni hâline gelen Nusret Gökçe Dünya Kupası finalinde Arjantinli futbolcu Lionel Messi’ye yaptığı hareket ile alay konusu olmuştu. Messi’yi birlikte fotoğraf çekilmek için bunaltan Nusret Gökçe, sosyal medyada da alay konusu olmuştu, kimi çevrelerin tepkisini çekmişti.

Chicago Fire Kulübü buna çok güldü!

Nusret Gökçe’nin sık sık spor karşılaşmaları sonrası sahaya inmesi büyük tepki toplamaya başladı. Lamar Hunt ABD Açık Kupası’ndan Nusret Gökçe hamlesi geldi. Organizasyonun resmi Twitter hesabı, “Salt Bae’nin, ABD Açık Kupası finalinden men edilmiştir” paylaşımında bulundu. MLS takımlarından Chicago Fire de resmi hesabından ‘LoL’ (Çok güldük) diyerek turnuva yönetiminin bu mesajına yanıt verdi.

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2017 Euroleague finali hala akıllarda

Nusret, Fenerbahçe’nin kazandığı 2017 EuroLeague finali sonrası sarı lacivertli oyuncularla birlikte kupa pozu vermişti. Ünlü şefin, kutlamaların tam ortasında olması o dönemde çok konuşulmuştu. Nusret’i yasaklayan Lamar Hunt U.S. Open Cup veya bilinen kısa adıyla US Open Cup Amerika Birleşik Devletleri’nde tek maçlı eliminasyon sistemli futbol turnuvası. Kupaya ülke genelinden 100’ü aşkın takım katılmakta.

BARIŞ HERKES TEPKİ GÖSTERMİŞTİ: NE İŞİ VAR ORADA?

Fenerbahçe'nin Olympiakos'u devirerek Euroleague şampiyonu olduğu mücadelenin ardından büyük bir sevinç yaşanırken kupa töreninde ilginç bir görüntü oluştu. Ünlü et restoranı işletmecisi Nusret Gökçe, sarı lacivertli basketbolcularla kupa törenine çıkınca Barış Hersek duruma tepki göstermişti.

O dönem Spor Arena'nın gerçekleştirdiği röportajda, Barış Hersek'e, "Kupa töreni sırasında takımın arasına girip kupayla fotoğraf çektiren Nusret'e bir tepkiniz (Barış, törende Euroleague Kupası'nı alıp Fenerbahçeli oyuncularla fotoğraf çektiren Nusret'i eliyle gösterip, "Neden burada?" dercesine bir işaret yapmıştı) oldu. O an hakkında neler söylersiniz?" sorusu yöneltilmişti.

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Barış Hersek'in cevabı şu şekilde olmuştu:

O tepki asla, kendisinin şahsına karşı ortaya çıkan bir tepki değil. Orada, Fenerbahçe Spor Kulübü'nün bireyleri var. Türkiye'ye gelen Avrupa'nın en büyük kupasının Fenerbahçe bireylerince kutlandığı bir yerde, Fenerbahçe Spor Kulübü'ndeki büyük ailemiz harici kimsenin orada bulunmaması gerekiyordu.

Kendisinin restaurantında yemek yemişliğim de vardır, merhabamız da var. O anda öyle bir tepkim oluştu ve ben bu şekilde yansıyacağını da tahmin etmemiştim. Tepkimi, kesinlikle yanlış anlaşılması için göstermedim.

Tek sebebim; Orada Fenerbahçe ailesi üyeleri haricinde kimsenin olmaması gerektiğine inanıyor olmam. Öyle bir şey görünce, zaten herkeste adrenalin patlaması yaşanıyor. Kendisinin ne işi var orada yani? Ondan sonra koçumuz da gördü zaten zannedersem, koçumuzun da oradaki müdahalesiyle olay kapatıldı.

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FIFA SORUŞTURMA KARARI

FIFA, Nusret Gökçe’nin Dünya Kupası finali sonrası sahaya inip kupa kaldırması hakkında soruşturma başlattı. Gökçe’nin sahaya izinsiz olarak girdiğini açıklayan FiFA, ünlü şefin sahaya girmesine izin veren personelin ceza alacağını bildirdi. FIFA’nın Dünya Kupası kuralı; yalnızca galipler, eski galipler ve devlet başkanları tarafından dokunulup tutulabilir şeklinde.