Arjantin-Fransa maçı devre arasında Fransa soyunma odasındaki konuşmalar yayınlandı! Mbappe ve Deschamps'tan olay sözler...

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2022 Dünya Kupası finalinin yankıları günlerdir devam ediyor. Arjantin'in Fransa'yı penaltılarla yenerek kupayı kazandığı final maçının ilk yarısını 2-0 geride kapatan Fransa'da devre arasında soyunma odasında yapılan konuşmalar ortaya çıktı.

MBAPPE TARİHE GEÇTİ AMA YETMEDİ

Final maçında normal sürenin sonlarında sahneye çıkan Mbappe, art arda iki gol atarak skoru 2-2'ye getirmiş ve maçı uzatmalara götürmüştü. Uzatmalarda Messi'nin golüyle geriye düşen Fransa'yı penaltı golüyle yeniden maça ortak eden Mbappe, penaltılarda da hata yapmamış ancak takım arkadaşları penaltı kaçırınca kupa Arjantin'e gitmişti.

Dünya Kupası finalinde 1966'dan sonra ilk kez hat-trick yapan Mbappe, toplam 8 golle 2022 Dünya Kupası'nın da gol kralı oldu.

MBAPPE'DEN PAYLAŞIM: GERİ DÖNECEĞİZ

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Katar'ın ev sahipliği yaptığı 2022 FIFA Dünya Kupası final mücadelesinde Arjantin'e penaltı atışları sonucu 4-2 mağlup olan Fransa'da Kylian Mbappe, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Attığı 8 golle Dünya Kupası'nı gol kralı olarak tamamlayan Mbappe, "Geri döneceğiz" ifadelerini kullandı.

24 yaşına yeni giren yıldız futbolcu dün PSG kampına katıldı.

SOYUNMA ODASINDAKİ KONUŞMALAR ORTAYA ÇIKTI

Finalin ilk yarısında etkisiz bir oyun oynayan ve Arjantin karşısında 2-0 geride soyunma odasına giren Fransa'da oyuncular ve teknik direktör Deschamps'ın devre arasında yaptığı konuşmalar TeleFoot tarafından yayınlandı.

MBAPPE: SALAKÇA OYNAMALARINA İZİN VEREMEYİZ

İlk olarak söz alan MBAPPE, ayakta ve hararetli bir şekilde şu sözlerle takımı motive etmeye çalıştı.

"Beyler, bu bir Dünya Kupası finali. Ömür boyu unutulmayacak bir maç. Böyle oynarsak asla kazanamayız ve daha da kötüsü şimdi sahaya geri dönmek zorundayız. Ya salakça oynamalarına izin vereceğiz ya da sahaya çıkıp onlara mücadelemizle cevap vereceğiz. Onlara mücadelemizle cevap vermekten başka bir şey yapamayız çocuklar! Bu bir Dünya Kupası finali. Onlar iki gol attı ve biz gerideyiz. Gerideyiz ama geri dönebiliriz. Haydi beyler, bunu dört yılda bir yaşıyoruz."

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MANDANDA: KAHRETSİN! BU ŞEKİLDE KAZANAMAYIZ

Fransa'nın yedek kalecisi Steve Mandanda ise devre arasında şunları söyledi:

"Şu anda 2-0 gerideyiz arkadaşlar. Bunu hepimiz birlikte yaptık. İkinci yarıda oyunu tersine çevirmemiz mümkün ama sahaya farklı bir ruh haliyle çıkmalıyız. Kahretsin! Bu şekilde oynayarak geri dönemeyiz."

DESCHAMPS ELİNİ MASAYA VURDU! "ONLAR OYNUYOR, BİZ OYNAMIYORUZ"

Fransa teknik direktörü Didier Deschamps ise sakin başladığı konuşmasının sonunda elini masaya vurarak takımına güç vermeye çalıştı. Deschamps şunları söyledi:

"Beyler... Size üzülmeden şunu söyleyeceğim; aradaki farkı biliyor musunuz? Onlar bir Dünya Kupası finali oynuyorlar, biz ise tam tersi oynamıyoruz. Sahaya çıkın ve elinizden gelenin fazlasını yapın."

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