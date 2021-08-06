ABD Fransa basketbol maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak? Tokyo 2020 ABD-Fransa final maçı için nefesler tutuldu!

Tokyo 2020'de Fransa ve ABD final maçında kozlarını paylaşacak. Son 3 olimpiyatın şampiyonu ABD, üst üste 4. kez finale yükselirken Fransa karşılaşmasına gözler çevrildi. ABD Fransa final maçında her iki takım da madalyayı almak için ciddi mücadele verecek. Karşılaşma 7 Ağustos Cumartesi günü oynanacak.

ABD-FRANSA BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN? ABD-FRANSA MAÇI HANGİ KANALDA?

Tokyo 2020 erkekler basketbol finalinde ABD ile Fransa Saitama Super Arena'da 7 Ağustos Cumartesi günü TSİ 05.30'da karşı karşıya gelecek. Karşılaşma TRT Spor'dan naklen yayınlanacak.

Fransa, Tokyo 2020'de grupta ABD'yi 83-76 mağlup etmişti.

Slovenya ise aynı gün Avustralya ile bronz madalya mücadelesine çıkacak.

MUSTAFA ÖZBEN SES OLARAK ÜLKEMİZİ TEMSİL EDECEK

Olimpik anonsör Mustafa Özben, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları Erkekler Basketbol Finalinde salondaki ses olarak ülkemizi temsil edecek.

Olimpiyat Oyunları boyunca Saitama Super Arenadaki birçok maçın anonsörlüğünü yapan Özben, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ile Fransayı karşı karşıya getirecek ve milyonlarca basketbolseverin ekran başında izleyeceği altın madalya maçında anonsları yapacak.

Olimpiyat Oyunları tarihindeki ilk ve tek Türk spor anonsörü Mustafa Özben, kariyerinin en önemli maçlarından birine çıkacak. Daha önce 2012 Londra Olimpiyatları, 2016 Rio Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunlarının yanı sıra Avrupa ve dünya basketbol şampiyonlarında görev yapan Mustafa Özben, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları Erkekler Basketbol Finalinde de ses getirecek.

Yarın TSİ 05.30da başlayacak ve ABD ile Fransa arasında oynanacak final maçı, Mustafa Özbenin kariyerindeki ikinci olimpiyat finali de olacak. Özben, kadınlar basketbolda ise bronz madalya maçını ve madalya törenini sunacak.

Mustafa Özben, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunlarının ardından 2021 - 2022 basketbol sezonunda ise Anadolu Efesin Sesi olmayı sürdürecek.