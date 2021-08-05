Tokyo 2020 Haberi: Doncic rekor kırsa da son topta yıkıldı, ABD'nin rakibi Fransa oldu!

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları erkek basketbol yarı finalinde Fransa ile Slovenya karşı karşıya geldi.

Nefes kesen mücadelede rakibini 90-89 yenen Fransa, finalde ABD'nin rakibi oldu.

Karşılaşmanın son pozisyonunda Slovenya adına topu Doncic'in kullanması bekleniyordu. Yıldız isim, Rudy Gobert'in savunmasını aşamayınca topu Klemen Prepelic'e verdi. Potaya yönelen Prepelic'i Nicola Batum blokladı ve Fransa'nın galibiyete ulaşmasını sağladı.

Karşılaşmada Fransa adına Fenerbahçeli Nando De Colo 25 sayı, 7 ribanud ve 5 asist ile oynadı ve galibiyetin başrolünde yer aldı.

Slovenya'da Luka Doncic'in 16 sayı, 10 ribaund ve 18 asistlik triple-double performansı final için yeterli olmadı.

Olimpiyat tarihinde triple-double yapan 3. oyuncu olan Luka Doncic, Slovenya formasıyla çıktığı 18. maçta ilk kez mağlubiyetle tanışmış oldu.