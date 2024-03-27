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A Milli Takım'ın 6 gollü yenilgisi büyük yankı uyandırdı! "Öfkeli galibiyet, duvara karşı oynattı"

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#A MİLLİ TAKIM#AVUSTURYA#TÜRKİYE
A Milli Takımın 6 gollü yenilgisi büyük yankı uyandırdı Öfkeli galibiyet, duvara karşı oynattı
Oluşturulma Tarihi: Mart 27, 2024 22:49

A Milli Takım, EURO 2024 öncesi hazırlık maçında karşılaştığı Avusturya'ya 6-1 yenilirken tarihinin farklı mağlubiyetlerinden birini yaşadı. Avusturya basını ise Ay Yıldızlı ekibimiz karşısında farklı skorla kazanılan zafere geniş yer ayırdı.

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A Milli Takım, Vincenzo Montella yönetiminde 2. kez kaybederken Avusturya Euro 2024 öncesi gelen farklı galibiyetten çok memnun.

A Milli Takım'ın Avusturya'ya karşı aldığı 6-1'lik yenilgi, 101 yıllık tarihinde 624 maç içinde beş veya daha fazla gol farkıyla yenildiği 15. maç olarak kaydedildi.

Üst üste 5. maçını kazanan Avusturya’nın başarısı ve Türkiye’nin hezimeti şu başlıklarla medyada yankı buldu.

AVUSTURYA’DAN SES GETiREN ZAFER

KLEINE ZEITUNG: “Avusturya’dan Türkiye’ye karşı ses getiren zafer. Avusturya, Avrupa Şampiyonası öncesi ikinci hazırlık maçında Ernst Happel Stadı’nda, muhteşem bir ikinci yarıyla Türkiye’yi 6-1 mağlup etti. Gregoritsch hat-trick yaptı.”

ORF: “Avusturya, Türkiye’yi duvara karşı oynattı. Milli Takım, Avrupa Şampiyonası öncesi ikinci sınavını bir şut çekme festivaliyle geçti ve Türkiye’yi 6-1 mağlup ederek üst üste 5. galibiyetini kutladı.”

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A Milli Takımın 6 gollü yenilgisi büyük yankı uyandırdı Öfkeli galibiyet, duvara karşı oynattı

STATTA ‘AH NE GÜZEL’ ŞARKILARI SÖYLENiYOR ·

KRONEN ZEITUNG: “Avusturya’dan gol şov: Bundan daha iyisi olamaz. Türkiye’ye karşı 6-1’lik gol şovu. Ralf Rangnick, takımının ikinci 45 dakikadaki performansından çok memnun kaldı: ‘Bundan daha iyisi olamaz!’ Taraftarlar ise EURO 2024’ü sabırsızlıkla bekliyor ve Ernst Happel Stadı’nda şarkı söylüyorlar: ‘Ah, ne kadar güzel’.”

DER STANDART: “Avusturya, Türkiye’ye karşı 6-1’lik öfkeli bir galibiyet aldı. Ralf Rangnick’in takımı, ikna edici performansın ardından Avrupa Şampiyonası’na katılan rakibine karşı zafer elde etti. Takım korkutucuydu ve oyun boyunca kendilerini son derece geliştirebildiler. 6-1’lik zafer, üst üste beşinci galibiyet oldu.”

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KONUK TAKIMI ŞUT ŞÖLENi iLE GÖNDERDiLER

OE24: “Avusturya’dan Türkiye’ye karşı gol festivali. Alaba 2-0’lık bir galibiyet tahmininde bulunmuştu ancak görünen o ki takım arkadaşları onun tahminini aşmaya ve konuk takımı 6-1’lik bir şut şöleni ile göndermeye karar verdiler.”

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HEUTE: “6-1’lik gol şenliği. Avusturya, son dönemde oldukça formda olan Türkiye’yi Avrupa Şampiyonası öncesindeki sondan üçüncü hazırlık maçında 6-1 mağlup etti.”

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#A MİLLİ TAKIM#AVUSTURYA#TÜRKİYE

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