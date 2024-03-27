A Milli Takım'dan fazla gol attı, ortalık karıştı! Avusturya yenilgisi sonrası gündem; Semih Kılıçsoy

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A Milli Takımımız, EURO 2024 hazırlıkları kapsamında Avusturya ile özel maçta karşı karşıya gelirken Ernst Happel Stadyumu'nda oynanan müsabakadan 6-1'lik şok bir skorla ayrıldık.

Avusturya karşısında tarihin en ağır yenilgilerinden birini alan millilerde teknik direktör Vincenzo Montella'nın tercihleri tartışma yarattı..

"TEST ETMEMİZ GEREKEN BÖLGELER VARDI"

Maçın ardından açıklamalarda bulunan Vincenzo Montella, "Kimsenin beklemediği bir sonuç. Ülkemiz için üzgünüz. Ama bu tarz maçlarda, tekrar kafanızı kaldırıp kendi cesaretini ortaya koyma fırsatı verir. Bunun üstünde durmak gerekiyor. Böyle mağlubiyetlerden sonra bizi yıkabilecek analizler yapmamak lazım yoksa çok basit olur. İkinci yarıda da onların golünden sonra birlikteliğimizi bozduk ve sonrasında olanlar oldu. Bu sonuç için çok üzgünüm. Bazı test etmemiz gereken bölgeler de vardı. İstediğim cevapları aldım açıkçası. Bugünden itibaren de maçları izlemeye devam edeceğiz ve en iyi grubu bir araya getirmeye çalışacağız." ifadelerini kullandı.

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İSTİFA SORUSUNA SİNİRLENDİ

Basın toplantısında bir basın mensubu İtalyan hocaya 'istifa' sorusu sordu. Montella, 'İstifa etmeyi düşünüyor musunuz?' şeklindeki soruya; "Bu sorunuza cevap vermeyeceğim çünkü provokasyon olduğunu düşünüyorum. Ben de şunu sormak istiyorum: Siz soru sorarken hata yaptığınızda istifa ediyor musunuz?" yanıtını verdi.

SOSYAL MEDYADA SEMİH KILIÇSOY ELEŞTİRİSİ

Beşiktaş'ta gösterdiği performansla takımın ilk hücum opsiyonu haline gelen Semih Kılıçsoy'un, A Milli Takım'a seçilip Ümit Milli Takım'a gönderilmesi tartışma yaratmıştı.

Millilerin oynadığı iki hazırlık maçının ardından Semih Kılıçsoy polemiği devam etti. Özellikle sosyal medyada oyuncuya destek veren çok sayıda paylaşım göze çarptı.

A Milli Takım'ın Macaristan ve Avusturya maçlarında hücum hattındaki verimsizliği göze çarparken milliler, iki maçta fileleri bir kez havalandırabildi. Semih Kılıçsoy ise Gürcistan U21 ve İtalya U21 maçlarında birer gol atarak yıldızlaştı.

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Oyuncunun performansı sonrası Montella'yı eleştiren yorumlar yapıldı.

30 GOLE DİREKT KATKI

U14'ten U21'e kadar tüm milli takımlarda toplam 29 maçta forma giyen Semih Kılıçsoy, 23 gol atıp 7 de asist yaptı ve toplamda 30 gole katkıda bulundu.

Bu sezon Beşiktaş formasıyla 17 maça çıkan genç yıldız, 9 gol ve 1 asistlik performansıyla adından söz ettirdi.

MONTELLA SEMİH İÇİN NE DEDİ?

Semih Kılıçsoy'un U21 takımına gönderilme durumuna değinen Montella, Avusturya maçı öncesi şu ifadeleri kullanmıştı:

'SEMİH'İ ÇOK SEVİYORUM, BEĞENİYORUM'



''Semih Kılıçsoy'u çok seviyorum, çok beğeniyorum. Bu yüzden çağırdım. Uluslararası seviyede çok az deneyime sahip. Biz yöneticiler ve hocalar olarak, her futbolcunun yolculuğuna refakat etmemiz lazım gelişimleri için... Benim amacım, 18 yaşında A Milli Takım'ın kokusunu ona hissettirmekti. Benim mesajım şu Semih'e; buradayız ve senin çok değerli olduğunu biliyoruz.''

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"ÜMİT MİLLİ TAKIM'DA ÇOK OYNAMADI"

''Yanılmıyorsam, Ümit Milli Takım'da da çok oynamadı. Ümit Milli'de çok önemli iki maç vardı. Uluslararası deneyimi olmadığı için o maçlara göndermek istedim ki gelişimini destekleyelim. Orada 90'ar dakikalar oynaması, gelişimi için çok önemliydi. Bizimle gelseydi belki 5, belki 10 dakika oynayacaktı. Biz Semih'e gerçekten çok değer veriyoruz. 2 ay sonra bu seviyelere hazır olduğunu düşüneceğim belki. Futbol her zaman seviye oyunudur.''