A Milli Takım'ın 2022 Dünya Kupası play-off maçları aday kadrosu açıklandı! Stefan Kuntz'un tercihleri...

A Milli Takım'ın, Dünya Kupası play-off turu yarı finalinde kozlarını paylaşacağı Portekiz maçının aday kadrosu açıklandı.
İşta A Milli Takım'ın aday kadrosu;
Kaleci: Altay Bayındır, Sinan Bolat, Uğurcan Çakır
Defans: Zeki Çelik, Mert Müldür, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Ozan Kabak, Serdar Aziz, Caner ERkin, Rıdvan Yılmaz
Orta saha / forvet: Abdülkadir Ömür, Cengiz Ünder, Yunus Akgün, Berkan Kutlu, Dorukhan Toköz, Orkun Kökçü, taylan Antalyalı, Hakan Çalhanoğlu, Yusuf Yazıcı, Doğukan Sinik, Kerem Aktürkoğlu, Burak Yılmaz, Enes Ünal, Serdar Dursun, Umut Bozok
İLK KEZ ÇAĞRILDILAR
Yunus Akgün, Doğukan Sinik ve Umut Bozok, ilk mez milli kadrsounda yer aldılar.
YARI FİNAL PORTEKİZ'DE, FİNAL EVİMİZDE
A Milli Takım, yarı finalde Portekiz'i elemesi halinde final müsabakasını Türkiye'de oynayacak. Yarı final mücadelesi ise Portekiz'de oynanacak.
MUHTEMEL RAKİPLER
Milliler, Portekiz'i geçmesi durumunda finalde İtalya-Kuzey Makedonya eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
MAÇLAR 24 VE 29 MART'TA
Play-offlarda yarı final maçları 24 Mart 2022, final maçları ise 29 Mart 2022 tarihinde oynanacak.
PORTEKİZ'İN KADROSU DA AÇIKLANDI
İşte Portekiz'in Türkiye maçı için duyurduğu 25 kişilik kadro;
Kaleci: Anthony Lopes (Olympique Lyon), Diogo Costa (FC Porto), Rui Patricio (AS Roma)
Defans: Cedric Soares (Arsenal FC), Joao Cancelo (Manchester City), Diogo Dalot (Manchester United), Gonçalo Inacio (Sporting CP), Jose Fonte (Lille OSC), Pepe (FC Porto), Nuno Mendes (PSG), Raphael Guerreiro (Borussia Dortmund)
Orta Saha: Danilo Pereira (PSG), Matheus Nunes (Sporting CP), William Carvalho (Real Betis), Ruben Neves (Wolverhampton Wanderers FC), Bruno Fernandes (Manchester United), Joao Moutinho (Wolverhampton Wanderers FC), Otavio Monteiro (FC Porto), Bernardo Silva (Manchester City)
Forvet: Joao Felix (Atlético Madrid), Andre Silva (RB Leipzig), Cristiano Ronaldo (Manchester United), Diogo Jota (Liverpool FC), Gonçalo Guedes (Valência), Rafael Leao (AC Milan)