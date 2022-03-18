Son dakika: CAS, Rusya'nın itirazını reddetti! FIFA'nın yasağı onaylandı

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Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi (CAS), Rusya'nın FIFA'nın aldığı 'Rusya Milli Futbol Takımı Dünya Kupası elemelerinde mücadele edemez' kararına ilişkin yaptığı itirazı reddetti ve FIFA'nın kararını onayladı.

Bu karar sonrasında Rusya'nın yıl sonuna doğru Katar'da düzenlenecek 2022 Dünya Kupası'nda mücadele edemeyeceği kesinleşti.

RUSYA MİLLİ TAKIM KADROSU AÇIKLANMIŞTI

Rusya Milli Takımı, teknik direktör Valery Karpin'in seçimi doğrultusunda toplanacak oyuncuları geçtiğimiz günlerde açıklamıştı.

Kaleci: Matvey Safonov (Krasnodar), Anton Shunin (Dynamo Moskova), Alexander Selikhov (Spartak Moskova)

Defans: Georgy Jikia (Spartak Moscoka), Kirill Zaika, Sergey Terekhov (Sochi), Maxim Osipenko (Rostov), Danil Krugovoy, Alexei Sutormin, Dmitry Chistyakov (Zenit), Ilya Samoshnikov (Rubin Kazan), Igor Diveev (CSKA Moskova).

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Orta saha: Dmitry Barinov, Rifat Zhemaletdinov (Lokomotiv Moskova), Vladislav Sarveli, Anton Zinkovsky (KS Samara), Arsen Zakharyan, Daniil Fomin (Dynamo Moskova), Alexei Ionov (Krasnodar), Daler Kuzyaev, Andrey Mostovoy, Alexander Erokhin (Zenit), Zelimkhan Bakaev (Spartak Moskova), Danil Glebov (Rostov)

Forvet: Fedor Smolov (Dynamo Moskova), Anton Zabolotny (CSKA Moskova), Ivan Sergeev (Zenit)

ARTEM DZYUBA KADRODAN AFFINI İSTEDİ

Rusya Milli Takımı kaptanı ve en golcü oyuncusu olan Artem Dzyuba, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal ettiği dönemde toplanacak A Milli Takım kadrosundan affını istemişti.

Milli Takım kadrosunu açıklayan Rusya Milli Takımı teknik direktörü Valery Karpin, Dzyuba'nın kadroda olmamasıyla ilgili; "Haftasonu kendisiyle konuştum. Anladığım kadarıyla Ukrayna ile devam eden zorlu durum sebebiyle kadroda olmak istemedi. Ailesinden birçok kişinin Ukraynalı olduğunu ve orada zor şartlar altında yaşamaya devam ettiklerini söyledi. Bu sebeplerle bu seferlik affını istedi ancak daha bu karışıklık bittiğinde kadroya dönme sözü verdi." diye konuşmuştu.

DZYUBA: SANIRIM KARPIN BENİ YANLIŞ ANLADI

Karpin'in bu açıklamaları, Rusya'da Dzyuba'ya karşı tepkileri arttırırken Zenit'in 33 yaşındaki golcüsü konuyla ilgili Rus basınına yaptığı açıklamada; "Milli takıma politik sebeplerden ötürü gitmemezlik yapmadım. Tamamen ailevi sebeplerle affımı istedim ama bu konuda detay vermek istemiyorum. Sanırım Karpin benim sözlerimi yanlış anladı ya da onun söyledikleri yanlış yazıldı." demişti.

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UEFA VE FIFA MAÇLARINI İPTAL ETMİŞKEN RUSYA MİLLİ TAKIMI NEDEN TOPLANIYOR?

UEFA ve FIFA, Ukrayna'ya askeri operasyon düzenleyen Rusya Milli Takımı'nı ve Rus kulüplerini ikinci bir karara kadar turnuvalardan men etmişti.

Valery Karpin yönetimindeki Rusya Milli Takımı, maçlarının ertelenmesine rağmen 21 Mart'ta Moskova'da toplanıp bir haftalık kamp yapacak. Federasyonun açıklamasında oynanacak hazırlık maçıyla ilgili detayların daha sonra paylaşılacağı ifade edildi. Rusya'nın uluslararası bir maç yapması UEFA ve FIFA kararları gereği mümkün değil.

Bahsedilen hazırlık maçı, Rusya genç milli takımıyla veya Rus kulüpleriyle resmi olmayan şekilde yapılabilir.