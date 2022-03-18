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Portekiz Türkiye maçı ne zaman? Milli maç hangi kanalda saat kaçta? A Milli Takım'ın aday kadrosu belli oldu

#Dünya Kupası#Türkiye#Portekiz

Portekiz Türkiye milli maçı için heyecanlı bekleyiş başladı. 2022 Dünya Kupası play-off turuna katılacak olan A Milli Takım'ın ilk 11 kadrosu belli oldu. Ay Yıldızlılar Play-Off Yarı Finali'nde Portekiz'e konuk olacak. Türkiye Portekiz ile tek maç üzerinden oynanacak yarı final mücadelesini kazandığı takdirde İtalya - Kuzey Makedonya play-off eşleşmesinin galibiyle final maçında, bu maçı kaybetmesi halinde ise İtalya-Kuzey Makedonya müsabakasının mağlubu ile özel maçta karşı karşıya gelecek. Peki, Portekiz Türkiye maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte, A Milli Takım'ın aday kadrosu ve milli maçla ilgili ayrıntılar.

1/6Portekiz Türkiye maçı ne zaman Milli maç hangi kanalda saat kaçta A Milli Takımın aday kadrosu belli oldu

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde G Grubu'nu 2. sırada bitiren A Milli Takım'ın Play-Off maçları için aday kadrosu Teknik Direktörü Stefan Kuntz tarafından belirlendi. İlk olarak A Milli Takım, Portekiz ile karşı karşıya gelecek. Dragao Stadyumu'nda oynanacak olan karşılaşma 24 Mart'ta TSİ 22.45'te başlayacak. A Milli Takım'a davet edilen oyuncular, 20 Mart Pazar günü saat 18.00'den itibaren TFF'nin Riva'daki Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanmaya başlayacak. Yurt dışındaki kulüplerde forma giyen futbolcuların büyük bölümü ise kampa Porto'da katılacak.

2/6PORTEKİZ TÜRKİYE MİLLİ MAÇI NE ZAMAN

PORTEKİZ TÜRKİYE MİLLİ MAÇI NE ZAMAN?

Portekiz-Türkiye maçı 24 Mart 2022 tarihinde TSİ 22.45'te başlayacak. Karşılaşma TRT1 ekranlarından naklen yayınlanacak.

3/6A MİLLİ TAKIM ADAY KADROSU AÇIKLANDI

A MİLLİ TAKIM ADAY KADROSU AÇIKLANDI

Stefan Kuntz'un belirlediği aday kadro şu şekilde:

Kaleci: Altay Bayındır (Fenerbahçe), Sinan Bolat (Gent), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)

Defans: Mehmet Zeki Çelik (Lille), Mert Müldür (Sassuolo), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Kaan Ayhan (Sassuolo), Merih Demiral (Atalanta), Ozan Kabak (Norwich City), Serdar Aziz (Fenerbahçe), Caner Erkin (VavaCars Fatih Karagümrük), Rıdvan Yılmaz (Beşiktaş)

Orta Saha / Forvet: Abdülkadir Ömür (Trabzonspor), Cengiz Ünder (Marsilya), Yunus Akgün (Adana Demirspor), Berkan Kutlu (Galatasaray), Dorukhan Toköz (Trabzonspor), Orkun Kökçü (Feyenoord), Taylan Antalyalı (Galatasaray), Hakan Çalhanoğlu (Inter), Yusuf Yazıcı (CSKA Moskova), Doğukan Sinik (Fraport TAV Antalyaspor), Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray), Burak Yılmaz (Lille), Enes Ünal (Getafe), Serdar Dursun (Fenerbahçe), Umut Bozok (Kasımpaşa)

4/6A MİLLİ TAKIMIN PROGRAMI

A MİLLİ TAKIM'IN PROGRAMI

Ay-yıldızlılar, Portekiz ile tek maç üzerinden oynanacak yarı final mücadelesini kazandığı takdirde, 29 Mart Salı günü Konya'da İtalya - Kuzey Makedonya play-off eşleşmesinin galibiyle final maçında, bu maçı kaybetmesi halinde ise İtalya-Kuzey Makedonya müsabakasının mağlubu ile özel maçta karşı karşıya gelecek.

A Milli Takım'a davet edilen oyuncular, 20 Mart Pazar günü saat 18.00'den itibaren TFF'nin Riva'daki Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanmaya başlayacak. Yurt dışındaki kulüplerde forma giyen futbolcuların büyük bölümü ise kampa Porto'da katılacak.

5/6Portekiz Türkiye maçı ne zaman Milli maç hangi kanalda saat kaçta A Milli Takımın aday kadrosu belli oldu

A Milli Takım kafilesi, 21 Mart Pazartesi günü saat 11.25'te İstanbul Havalimanı'ndan Türk Hava Yolları'na (THY) ait uçakla Porto'ya hareket edecek. Ay-yıldızlılar, Portekiz maçının hazırlıklarına aynı gün TSİ 20.00'de Gondomar SC takımının maçlarını oynadığı São Miguel Stadyumu'nda yapacağı antrenmanla başlayacak.

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz ve aday kadrodan bir futbolcu, Portekiz karşılaşması öncesinde 23 Mart Çarşamba günü TSİ 20.30'da Dragao Stadyumu'nda bir basın toplantısı düzenleyecek. A milliler, bu karşılaşmanın son provasını da aynı tesiste TSİ 21.30'da gerçekleştirecek. Çalışmanın ilk 15 dakikalık bölümü medyaya açık olacak.

6/6Portekiz Türkiye maçı ne zaman Milli maç hangi kanalda saat kaçta A Milli Takımın aday kadrosu belli oldu

A Milli Takım kafilesi, İtalya veya Kuzey Makedonya ile oynanacak karşılaşma için 25 Mart Cuma günü Türk Hava Yolları'na (THY) ait uçakla TSİ 16.45'te Porto'dan Konya'ya geçecek ve hazırlıklarına burada devam edecek.

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz ve aday kadrodan bir futbolcu, maç öncesindeki resmî basın toplantısını Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda yapacak. A Milli Takım'ın İtalya veya Kuzey Makedonya maçı öncesindeki son çalışma da bu tesiste gerçekleştirilecek. Antrenmanın ilk 15 dakikalık bölümü medyaya açık olarak yapılacak. Etkinliklerin saatleri, rakibin netleşmesinin ardından belirlenecek.

Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nun ev sahipliğinde oynanacak, Türkiye - İtalya veya Türkiye - Kuzey Makedonya maçı saat 21.45'te başlayacak.Ay-yıldızlı ekip, karşılaşmanın ardından 30 Mart Çarşamba günü saat 00.45'te THY'ye ait uçakla Konya'dan İstanbul'a dönecek.

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#Dünya Kupası#Türkiye#Portekiz