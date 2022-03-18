Portekiz Türkiye maçı ne zaman? Milli maç hangi kanalda saat kaçta? A Milli Takım'ın aday kadrosu belli oldu

A Milli Takım kafilesi, İtalya veya Kuzey Makedonya ile oynanacak karşılaşma için 25 Mart Cuma günü Türk Hava Yolları'na (THY) ait uçakla TSİ 16.45'te Porto'dan Konya'ya geçecek ve hazırlıklarına burada devam edecek.



A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz ve aday kadrodan bir futbolcu, maç öncesindeki resmî basın toplantısını Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda yapacak. A Milli Takım'ın İtalya veya Kuzey Makedonya maçı öncesindeki son çalışma da bu tesiste gerçekleştirilecek. Antrenmanın ilk 15 dakikalık bölümü medyaya açık olarak yapılacak. Etkinliklerin saatleri, rakibin netleşmesinin ardından belirlenecek.



Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nun ev sahipliğinde oynanacak, Türkiye - İtalya veya Türkiye - Kuzey Makedonya maçı saat 21.45'te başlayacak.Ay-yıldızlı ekip, karşılaşmanın ardından 30 Mart Çarşamba günü saat 00.45'te THY'ye ait uçakla Konya'dan İstanbul'a dönecek.