A Milli Takım'da Cengiz Ünder ve Hakan Çalhanoğlu kararı! Montella ile görüştü, Samandıra'ya dönüş...

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Bu sezon sakatlıklarla boğuştuğu için gerek Fenerbahçe'de gerek Milli Takım'da yeteri kadar süre alamayan Cengiz Ünder, kaptan olarak Milli Takım'a çağrıldı.

Cengiz, Vincenzo Montella ve ekibiyle tanıştıktan sonra tam olarak hazır olana kadar affını isteyerek Samandıra’ya dönme kararı aldı.

Sakatlıktan yeni döndüğü ve maç eksikliği bulunduğu için tam olarak hazır olmadığını teknik heyete bildiren A Milli Takım kaptanlarından Cengiz Ünder, çalışmalarına Fenerbahçe Samandıra Can Bartu tesislerinde devam etmesinin daha doğru olacağına karar verdiğini belirtti.

10 gün içerisinde yüzde 100 hazır hale gelmesi beklenen yıldız oyuncu, Fenerbahçe ve Milli Takım'daki formasına böylelikle kavuşmuş olacak.

HEM HASTALANDI HEM DOĞUM BEKLİYOR

Hakan Çalhanoğlu ise üst solunum yolu enfeksiyonu geçirirken ayrıca bebek bekleyen eşinin doğumunun çok yaklaşması sebebiyle de aday kadrodan çıkarıldı.

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İşte yapılan resmi açıklama;

Almanya ile 18 Kasım’da deplasmanda oynayacağı özel maç için bugün Berlin’e yolculuk edecek A Millî Takımımızın aday kadrosunda değişiklik yapıldı.

Millî futbolcularımızdan Cengiz Ünder, yeni teknik heyetimizin antrenman metotlarını ve futbol felsefesini bizzat deneyimlemesi ve takım arkadaşlarıyla birlikte çalışması amacıyla, İstanbul’da dört günlük bir kamp dönemi geçiren A Millî Takımımızın Almanya ve Galler maçları aday kadrosuna davet edilmiş, daha önceden yapılan planlama kapsamında da kafilenin Berlin’e hareketinden önce kamp kadrosundan ayrılmıştır.

Takım kaptanımız Hakan Çalhanoğlu ise, A Millî Takımımızın dün ve bugün yapmış olduğu antrenmanlarda, geçirdiği üst solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle yer alamamıştır. Tıbbi durumunun yanı sıra, bebek bekleyen eşinin doğumunun çok yaklaştığı bilgisi de değerlendirilen millî oyuncumuz, teknik heyetimizin kararıyla A Millî Takımımızın aday kadrosundan çıkarılmıştır.