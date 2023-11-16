Galatasaray'da yeniden İlkay Gündoğan sesleri! Çok konuşulan iddia ve menajerinden açıklama...

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Galatasaray ile daha önce ismi sık sık anılan ancak henüz yolu kesişmeyen İlkay Gündoğan'da flaş bir gelişme yaşandı.

GALATASARAYLI OLDUĞUNU AÇIKLAMIŞTI

Manchester City ile 5 Premier Lig şampiyonluğu yaşayan Türk asıllı Alman futbolcu daha önce yaptığı açıklamalarda çocukken Galatasaraylı olduğunu kaydetmişti.

İlkay Gündoğan, "Galatasaray'ın UEFA Kupası'nı kazandığı zamanı asla unutmayacağım. Annem Fenerbahçeli, onun dışında herkes Galatasaray taraftarıydı. Hepimiz oturup finali izliyorduk ve Arsenal'ı penaltılarla yendiğimizde, benden altı yaş büyük amcam gözyaşlarına boğulmuştu. Benim en güzel çocukluk anılarımdan biriydi" ifadelerini kullanmıştı.

YAZ DÖNEMİNDE TARAFTAR HEYECANLANDI

Geçtiğimiz yaz transfer döneminde İlkay'ın Manchester City ile sözleşmesinin sona ermesi Galatasaray taraftarını heyecanlandırmıştı. Uzun süre sarı-kırmızılı kulüple yıldız oyuncu arasında görüşmeler yapıldığı da iddia edilmişti.

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BARCELONA'YI TERCİH ETMİŞTİ

Manchester City'nin yeni kontrat teklifi ve diğer ilgilere karşın İlkay Gündoğan, Barcelona ile 2025 yılına kadar sözleşme imzalamıştı.

YENİDEN GALATASARAY SESLERİ

TRT Spor'un haberine göre; Galatasaray'da devre arası öncesi transfer çalışmalarına ağırlık verildi. Sarı kırmızılılar, orta sahasını dünya çapında bir futbolcuyla güçlendirmek istiyor.

Sarı kırmızılılarda, 8 numara pozisyonunda Tanguy Ndombele, Kerem Demirbay ve Sergio Oliveira yer alıyor. Yönetim, kaliteli bir oyuncuyu transfer ederek Avrupa'da ve ligde başarı hedefliyor.

Galatasaray'ın listesinde birçok aday var. Sarı kırmızılılar, yerli statüsünde olması nedeniyle rotasını Barcelona forması giyen İlkay Gündoğan'a çevirmiş durumda...

İLKAY'DAN OLUMLU GERİ DÖNÜŞ İDDİASI VE MENAJERİNDEN AÇIKLAMA

Habere göre; Almanya'daki Bayern Münih maçı öncesi İlkay ve menajeriyle görüşen yönetim olumlu geri dönüş aldı.

Ancak İlkay Gündoğan'ın menajeri yaptığı açıklamada, "İlkay için Bayern Münih maçından önce hiçbir Galatasaraylı yönetici ile görüşmedim." ifadelerini kullandı.

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BARCELONA BEKLEDİĞİ GİBİ ÇIKMADI

İlkay Gündoğan'ın kariyerinin verimli dönemleri sona ermeden Galatasaray forması giymek istediği ve Barcelona'da aradığı ortamı bulamadığı için devre arasındaki olası transfere yeşil ışık yaktığı belirtiliyor.

Kariyerinde Borussia Dortmund ve Manchester City'de de forma giyen İlkay Gündoğan, sezon başında Katalan temsilcisine katılmıştı. İlkay, bu sezon 17 maçta; 1 gol 5 asistlik katkı verdi.

33 yaşındaki futbolcunun, Barcelona ile Haziran 2025'e kadar sözleşmesi bulunuyor.