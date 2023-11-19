A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella: Asla pes etmeyen bir Türk ruhu vardı

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Hazırlık maçında Almanya'yı 3-2 mağlup eden A Milli Futbol Takımı'nda Teknik Direktör Vincenzo Montella açıklamalar yaptı.

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Almanya galibiyeti için çarpıcı bir değerlendirme yaparak, “Futbolcularımız sahaya çıktığında Türk milletinin ruhuna sahip. Sadece milli takım ile alakalı değil, Türk milletinin yüzyıllardan beri gelen ruhu. Asla pes etmeyen bir ruh var ya; işte tam da ondan bahsediyorum. 1-0 geriye düşmemize rağmen maçı bırakmayıp kazanmayı bildik” dedi.

3 gün sonra EURO 2024 elemelerinde Galler ile deplasmanda karşılaşacağımızı hatırlatan Montella, “Biz oraya birincilik için gideceğiz. Amacımız gruptan birinci olarak çıkmak” diye konuştu.

Tribünleri dolduran Türk futbolseverlere de teşekkür eden İtalyan teknik direktör, “Hava soğuk olmasına rağmen sıcak bir ortam vardı. Onların verdiği destek bizim için önemli” dedi.