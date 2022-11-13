A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz'dan Miguel Crespo açıklaması! "Türk vatandaşı olursa..."

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A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Tivibu Spor'dan Çiğdem Günal’ın sorularını yanıtladı.

İşte Stefan Kuntz'un açıklamaları

(Taksim'deki patlama) "Biz de ilk etapta olayı duyduğumuzda çok üzüldük. Patlamada hayatını kaybedenlere baş sağlığı diliyoruz. Yaralananlara acil şifalar diliyoruz"

"DİYARBAKIR VE GAZİANTEP'TEKİ HAZIRLIK MAÇLARI"

"İlk etapta ortak bir karar bu. Federasyon, futbolcular ve teknik ekip böyle bir karar aldı. Doğru biliyorsam, ilk defa Diyarbakır'a gideceğiz. Gaziantep de 20-25 sene sona milli maç görecek. Aldığımız haberlere göre çevredeki şehirlerden de talep çok yüksekmiş. Otellerde doluluk varmış. Bu bizi memnun ediyor. Amacımız oradaki Türk insanlarına milli takımı göstermek ve onlarla birlikte bu heyecanı yaşamak"

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"21 YAŞ ALTINDAN 10 TANE OYUNCUYU KADROYA KATTIK"

"Son maçlardan sonra Avrupa Kupası için eleme maçlarına biz hazırlanmış olduk. Böylelikle rakiplerimizi ona göre seçtik. İskoçya ilk rakibimiz, Galler ona yakın. Biz de rakiplerimizi seçerken, bizi en iyi şekilde hazırlayacak rakipleri seçtik. İlk etapta geldiğimizden beri hedefimiz gençleri geliştirmek ve onları A Milli Takım'a entegre etmekti. Orada da yaklaşık 21 yaş altından 10 tane oyuncuyu kadroya katmış olduk"

KADRONUN ELEŞTİRİLMESİ KONUSU

"Eleştiri konusunda büyük camialarda, bazı taraftarların kendi oyuncularını daha sık görmek istemeleri normal. Buna saygı gösteriyorum. Kulüplerine sevgisini, saygısını gösteriyor. Eleştiri konusunda bunun bize göre faydalı eleştiri olacağını görmüyoruz. Kulüplere olan bağlarını anlıyorum ama benim göz önünde tutmam gereken oyuncuların performansları."

"YENİ OYUNCULAR GÖRMEK..."

"Diğer konularda da bana bu sorular sorulunca 2 konuya değindim. Birincisi, genç oyuncular, yeni oyuncular görmek. Sadece genç oyuncular değil. Samet örneği, yaş olarak farklı pozisyonda ama görmek istedik. Aynı zamanda sahada hangi değişiklikleri yapabiliriz bunun üzerinde çalışıyoruz. Bu da önümüzdeki iki maçta bize imkan sağlayacak."

ARDA GÜLER

"Uluslar Ligi kadrolarında dikkat ettiğimiz konu, haziran ayında ve son kampta çok fazla oyuncu rotasyonunu yapmamaktı. Uluslar Ligi'ndeki hedefimize o oyuncularla ulaşmak istedik. Onun için çok fazla değişiklik yapmadık orada. Bizim oradaki baskı durumumuz ile hazırlık maçlarındaki baskı durumu çok farklı. Arda, Emirhan, Tayyip gibi oyuncuların bu ortamda biraz daha rahat etmeleri bu maçlarda biraz daha rahat olacaktır. Bizler için önemli olan, oradaki oyuncularla da mesela Jesus ile sürekli irtibat halindeyiz, bu oyuncuları her zaman takip ediyoruz. Gözlerimiz hep onun üzerindeydi."

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"JESUS'U BEĞENİYOR MUSUNUZ?"

"Teknik direktörlerle aramız genel olarak çok iyi. Onları yaptıkları işi çok beğeniyorum. Jesus'la daha çok görüşme nedenlerimden biri, şu andaki kadroya Fenerbahçe'den çok oyuncu katılmış olması. Burada değinmek istediğim bir konu daha var. Bu dönemde kulüplerin bize oyuncu gönderme zorunluluğu yok. Ama bu konuda bir talep gelmedi. Herkes gönderdi. Bu hususta çok teşekkür ederim. Bu Avrupa kulüplerinde biraz daha farklı oldu. Yorgun oyuncularla ilgili, tek maç ya da çağırmama gibi talepler oldu. Bu hususta Türkiye'de kulüplere teşekkür ederiz"

EMRE MOR'UN SAKATLIĞI

"Emre konusu bizi üzdü. Onu burada görmek isterdik. İlk etapta onun sağlığı önemli. Aynı zamanda Merih de kadroya katılamayacak. Kadro belirlenirken bazı düşünceler, bazı oyun felsefesi sahaya yansıtmak istiyoruz ama bu tarz önemli oyuncular eksik olunca bazı düşünceleri değiştirmek zorunda kalıyoruz"

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KADRO SEÇİMLERİ

Burada yüzde yüz hocaların kararı. En son karar yine bende.

SERDAR AZİZ VE CANER ERKİN'İN ÇAĞRILMAMASI?

"Kadro belirlenirken bazı oyuncular var, Serdar Aziz gibi, o zaten bizimle bir kamp geçirdi. Ben onun neler yapabildiğini, ihtiyacımız olduğunda seve seve geleceğini bildiğimiz bir oyuncu. Diğer kamplarda sakatlık olabilir, performansı o zamana kadar böyle devam ederse farklı bir opsiyon olabilir. Şu an biz zaten deneme amaçlı bazı pozisyonları eklemek zorunda kaldık. Burada o nedenle bazı oyuncuları kadroya katamadık."

"BELİRLİ BİR ZAMAN GEÇİRDİK ONUNLA"

"Caner için de örnek bir durum. Belirli bir zaman geçirdik onunla. Orada Ferdi, Eren olsun, Rıdvan da sakat ama o da olabilir geleceğe yönelik. Genç oyuncularımız olduğu için biraz daha orada kararı oraya doğru verdik. Fakat bu bazı oyuncuları bir daha çağırmayacağız olarak alınmasın. İleriye dönük bir düşünce bu."

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MİGUEL CRESPO

"Zamanı gelirse Türk vatandaşı olursa bu konu hakkında bir düşünce sarf edebiliriz"