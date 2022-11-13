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Son Dakika: Fenerbahçe'de Emre Mor sakatlandı! Milli takım kadrosundan çıkarıldı...

Güncelleme Tarihi:

#Emre Mor#Fenerbahçe#Sakatlık
Son Dakika: Fenerbahçede Emre Mor sakatlandı Milli takım kadrosundan çıkarıldı...
Oluşturulma Tarihi: Kasım 13, 2022 13:06

Fenerbahçe'de Emre Mor, sağ ayak bileğinden yaşadığı sakatlığı nedeniyle milli takım kadrosundan çıkarıldı.

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Spor Toto Süper Lig Fenerbahçe, Emre Mor'un sağ ayak bileğinden yaşadığı sakatlık sebebiyle milli takım kadrosundan çıkarıldığını açıkladı.

İŞTE O AÇIKLAMA

Bilgilendirme

Oyuncumuz Emre Mor sağ ayak bileğinde yaşadığı sakatlık sonrası milli takım kadrosundan çıkarılmıştır.

Futbolcumuzun tedavisine başlanmıştır.

Fenerbahçe Spor Kulübü

TFF DE DUYURDU

Fenerbahçe'de forma giyen millî futbolcumuz Emre Mor, sağ ayak bileğinde yaşadığı sakatlık nedeniyle A Millî Takımımızın İskoçya ve Çekya ile oynayacağı özel maçların aday kadrosundan çıkarıldı.

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#Emre Mor#Fenerbahçe#Sakatlık

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