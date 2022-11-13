Son Dakika: Fenerbahçe'de Emre Mor sakatlandı! Milli takım kadrosundan çıkarıldı...

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Spor Toto Süper Lig Fenerbahçe, Emre Mor'un sağ ayak bileğinden yaşadığı sakatlık sebebiyle milli takım kadrosundan çıkarıldığını açıkladı.
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Oyuncumuz Emre Mor sağ ayak bileğinde yaşadığı sakatlık sonrası milli takım kadrosundan çıkarılmıştır.
Futbolcumuzun tedavisine başlanmıştır.
Fenerbahçe Spor Kulübü
TFF DE DUYURDU
Fenerbahçe'de forma giyen millî futbolcumuz Emre Mor, sağ ayak bileğinde yaşadığı sakatlık nedeniyle A Millî Takımımızın İskoçya ve Çekya ile oynayacağı özel maçların aday kadrosundan çıkarıldı.