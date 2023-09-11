A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz'dan eleştirilere yanıt: 'Demek ki o kadar kötü değilim'

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Japonya ile özel maçta kozlarını paylaşacak A Milli Takım'da teknik direktör Stefan Kuntz, düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

İşte Stefan Kuntz'un sözleri;

Tabii oyuncularımızın üzüntülü olmalarını anlayabiliyorum. Kesinlikle büyük bir adım atabilirdik ama ufak bir adım atmış olduk. Şu andaki Türkiye'deki karamsarlığı anlamış değilim. Gruptaki durumumuz hala çok iyi. Kendi elimizde kupaya katılmak ve kupaya katılacağız

HER TÜRLÜ KONUYA AÇIĞIM

Geçen sene haziran ayında 4 maç kazandık. 12 tane gol attık, gol yemedik. Ondan sonra da insanlar yeni bir hocaya ihtiyacımız var dedi. Bazı insanlar bunu her durumda dile getiriyor. Eğer argüman varsa, ben her türlü konuya açığım. Ama böyle arka planda uydurmaca beni kesinlikle ilgilendirmiyor. Bu normalde yapılmayacak bir durum. Ben hala burada hocayım, ne yaptığımızı biliyorum ve önümüzdeki kupaya da katılacağımızı biliyorum.

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'ALMANYA MİLLİ TAKIMI İLE ADINIZ GEÇİYOR' SORUSUNA YANIT

Demek ki o kadar kötü bir hoca değilim.

SOSYAL MEDYADAKİ ELEŞTİRİLERE YANIT

Yalan temelli konular beni ilgilendirmiyor. Bu hiçbir şekilde yapılmayacak bir durum. Bu tarz durumlar, sosyal medyadan inanılmaz hakaretler işittiğim bir hale geliyor. Halen burada hocayım. Ne yaptığımızı biliyorum. EURO 2024'e katılacağız.

SON MAÇ ÜZDÜ

Ben Japonya'ya gittiğimde, Tokyo'da onların misafirperverliğini yaşamıştım. Aynı zamanda Alman vatandaşı olarak son maçın sonucu bizi üzse de Japonya'nın aldığı skor ve oyun ne kadar kaliteli ve saygın bir takım olduklarını göstermiş oldu.

KADRO DÜŞÜNCESİ

Bizim aslında düşüncemiz, bu maçta şu ana kadar süre veremediğimiz oyuncuları oynatmak. Dolayısıyla onların kararının etkisi olmayacaktır.

BURAK GİBİ ÖNEMLİ BİR FORVET KARİYERİNE SON VERDİ

Göreve başladığımızda hem Hamit Bey'le hem de o zamanki yönetimle hedeflediğimiz ilk konu, Dünya Kupası elemelerini elde etmek ve Uluslar Ligi'nde bir tur yukarıya çıkmaktı. Portekiz'de ne yazık ki imkanımızı kaçırdık. Uluslar Ligi'nde çok rahat bir şekilde B kategorisine çıktık. Bizim göreve geldiğimiz süreçte bir çok oyuncuya milli takım şansı verdik. Bu süreç içerisinde çoğu büyük takımlara transfer yaptı. Görevimiz sürecinde Burak gibi çok önemli bir forvet kariyerine son verdi. Bunun da üstünden gelmemiz gerekti. 19 maçlık serüvende aslında gol atma sorumluluğunu birçok oyuncuya devretmek zorunda kaldık, bunu da başardığımızı düşünüyorum. Genel olarak düşündüklerimizi uyguladığımızı söyleyebilirim.

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POZİTİF OLANLAR ÜSTÜN

Herhalde dün İtalya, Makedonya'ya karşı 1-1 berabere kaldı. Bana buraya başladığımda Milli Takım'ın mental yapısı zayıf olduğundan dolayı bu tür maçları çeviremiyor dediler. Letonya'ya karşı iki tane galibiyet aldık 97 sene içinde gibi bir sürede. Faroe Adaları'na kaybettiğimiz maçta gidişatımız fazlasıyla belli olmuştu. Eğer iyi yaptıklarımızı da, dengeli ve eşit bir şekilde değerlendirirsek pozitif olan unsurlar negatif olanlardan daha üstün olacaktır.