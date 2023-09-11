Son Dakika: Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ'dan Emre Belözoğlu ve milli takım açıklaması!

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RAMS Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, teknik direktör Emre Belözoğlu'nun Stefan Kuntz'un yerine A Milli Futbol Takımı'nın başına geçeceği ya da Abdullah Avcı'nın ekibinde yer alacağı yönündeki iddialara ilişkin konuştu.

Göksel Gümüşdağ, "Milli Takımın 3 maçı var, bitmiş bir şey yok. Hepimiz arkasında durmalıyız milli takımın, Kuntz'un da... Milli takıma alınacak hocayı TFF belirler. Değişiklik olacaksa TFF karar verecektir." ifadelerini kullandı.

MİLLİ TAKIM İDDİALARI

Türkiye Futbol Federasyonu'nun Stefan Kuntz'un yerine Abdullah Avcı'yı takımın başına geçireceği öne sürülmüştü. Federasyonun ayrıca, RAMS Başakşehir'den ayrılan Emre Belözoğlu'nun Avrupa Şampiyonası yolunda Abdullah Avcı'nın yanında olmasını arzu ettiği iddia edilmişti.