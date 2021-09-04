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Futbol
Haber Giriş: 04.09.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

A Milli Takım, Cebelitarık karşısında 3 puan ve moral arıyor

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A Milli Takım, Cebelitarık karşısında 3 puan ve moral arıyor

Ay yıldızlı ekibimiz, 2022 Dünya Kupası elemelerinde bu akşam Cebelitarık’a konuk olacak. Karadağ sınavında 2-0 üstünlükten 2-2’ye razı olan milliler, TSi 21.45’te grubun zayıf halkası Cebelitarık önünde.

A Milli Futbol Takımı, 2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu 5. maçında bugün Cebelitarık’a konuk olacak. Victoria Stadı’nda TSi 21.45’te başlayacak ve TRT 1’den yayımlanacak maçı Estonyalı hakem Kristo Tohver yönetecek.

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Kart cezalısı Burak Yılmaz’dan yoksun olan ay yıldızlı ekibimizde İngiltere’nin Covid-19 kuralları nedeniyle İstanbul’daki Karadağ karşılaşmasına gelemeyen Çağlar Söyüşlü ve Ozan Kabak, dün Cebelitarık’a giderek kafileye katıldı.

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Grupta 8 puanla liderlik koltuğunda oturan milli takımımız, son 2 maçında sahasında Letonya ile 3-3, Karadağ ile de 2-2 berabere kalmıştı. Cebelitarık ise gruptaki 4 maçı da kaybeti. Grubumuzda bugün aynı saatte Hollanda Karadağ’ı, Letonya da Norveç’i konuk edecek.

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HER ŞEY BiZiM ELiMiZDE

Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, basın toplantısında, “Lideriz, her şey elimizde. Yarın (bugün) kazanıp ondan sonra Hollanda ile daha farklı bir maç oynayacağız. Takımda değişiklikler olacak” dedi.

A Milli Takım, Cebelitarık karşısında 3 puan ve moral arıyor

A Milli Takım, Cebelitarık karşısında 3 puan ve moral arıyor

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