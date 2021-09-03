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GeriFutbol Son Dakika Haberi... A Milli Takım'da Şenol Güneş'ten eleştirilere yanıt! 'İşimi yapacağım'
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Futbol
Haber Giriş: 03.09.2021 - 20:51 | Son Güncelleme:

Son Dakika Haberi... A Milli Takım'da Şenol Güneş'ten eleştirilere yanıt! 'İşimi yapacağım'

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Son Dakika Haberi... A Milli Takım'da Şenol Güneş'ten eleştirilere yanıt! 'İşimi yapacağım'

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Cebelitarık ile oynanacak maç öncesinde konuştu.

2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde Cebelitarık ile kozlarını paylaşacak olan A Milli Takım'da teknik direktör Şenol güneş, maç öncesinde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

İşte Şenol Güneş'in açıklamaları;

Hızlı başladık, iki favoriden 6 puan aldık, favori görünmeyen diğer iki takıma 4 puan kaybettik. Oyun olarak beraberliği hak ettiğimizi düşünmüyoruz. Özellikle son maçta pozisyon yokken yediğimiz bir gol var, bize şok etkisi oldu

BAZEN KARŞILIĞINI ALAMAZSINIZ

Eleştirileri dikkate alarak son 15-20 dakikayı izledim, tekrar izleyip eleştiriyorlarsa bilmiyorum. Skor üzerinden yapıyorlarsa, ben kazanınca da övgü beklemiyorum. Futbolun bu tarafı da var, bazen oyunun karşılığını alamazsınız.

SAYGISIZLIĞI DOĞRU BULMAM

Milli Takım'da tartışmayı doğru bulurum, saygısızlığı doğru bulmam. İyi günde de kötü günde de bu takım herkesin takımı. Makul olmak, doğru yol göstermek lazım. Üzülme zamanı değil, işimizi yapma zamanı. Beklentiyi büyütmek de bazen sıkıntılı.

SAYGI DUYARIM

Kendimi savunmak istemiyorum, en iyisini yapmaya çalışıyoruz, yapmadığımız zaman görüyorsunuz, eleştiriyorsunuz, buna saygı duyarım, ben de işimi yapacağım. Geçmiş depresyon, gelecek endişe getirir

 

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